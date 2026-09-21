79% dintre republicani susțin politica lui Trump privind imigrația. La nivel național, situația este total diferită

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Donald Trump este popular în rândul republicanilor în ceea ce priveşte problema imigraţiei, respectiv 79%, însă doar 36% dintre americani, în general, îi sprijină abordarea pe acest subiect. Un nou sondaj a scos la iveală mai multe date despre cum văd americanii activitatea politică a președintelui Donald Trump.

Per total, rata de aprobare a preşedintelui american Donald Trump a scăzut la 32%, cea mai mică din cariera sa politică, în condiţiile în care simpatizanţii săi republicani s-au arătat nemulţumiţi de modul în care gestionează costul vieţii pe fondul războiului nepopular din Iran, conform unui nou sondaj citat de Reuters.

73% dintre republicani aprobă activitatea lui Donald Trump

Sondajul a fost făcut pe parcursul a patru zile și s-a încheiat duminică. Sondajul a arătat că 73% dintre republicani aprobă activitatea lui Donald Trump, în scădere de la 82% cât se înregistra într-un sondaj Reuters/Ipsos cu o săptămână în urmă. În acea săptămână, rata sa generală de aprobare se situa la 35%.

Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025. Atunci, el a promis că oprește inflaţia şi va pune capăt războaielor externe. Într-un sondaj Reuters/Ipsos făcut la câteva ore după învestirea sa, acesta se bucura de o rată de aprobare de 47%.

Principala problemă semnalată de americani

Doar 17% dintre repondenţii din noul sondaj au aprobat felul în care acesta gestionează costul vieţii, principala problemă despre care americanii afirmă că le va determina votul la alegerile parlamentare parţiale din 3 noiembrie 2026, atunci când republicanii lui Trump îşi apără majorităţile strânse din Congres.

Nemulţumirea în rândul republicanilor pe această temă a crescut de când Donald Trump a declanşat războiul contra Iranului în februarie 2026, fapt care a dus la o creştere bruscă a preţurilor la benzină şi motorină. Acum, în premieră, republicanii ce dezaprobă gestionarea costului vieţii de către Donald Trump îi depăşesc numeric pe cei care îi oferă susţinere, respectiv 51% faţă de 44%.

Comparație Trump - Biden

Rata de aprobare a lui Trump este mai mică decât oricare alta înregistrată pentru predecesorul său democrat, Joe Biden, a cărui preşedinţie a fost marcată și ea de o inflaţie în creştere şi care, în cele din urmă, a renunţat la candidatura sa pentru realegere după ce a avut o performanţă slabă la dezbateri ce a sporit îngrijorările legate de vârsta sa.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat că alegătorii înregistraţi i-au preferat pe democraţi în detrimentul republicanilor - 43% la 35%, în momentul în care au fost întrebaţi cum vor vota la alegerile parţiale.

Diferenţa de opt puncte este cel mai mare avans pentru democraţi în sondajele Reuters/Ipsos din acest an. Pentru republicani, pierderea controlului asupra oricăreia dintre camerele Congresului ar putea complica agenda lui Donald Trump în ultimii doi ani ai mandatului său.

Rezultatele sondajului privind intenţiile de vot pentru Congres arată o imagine de ansamblu asupra partidului pe care americanii din întreaga ţară vor să îl vadă la conducere, chiar dacă rezultatele nu surprind toate nuanţele competiţiilor de la nivelul fiecărui stat şi district în parte, care generează controlul asupra Senatului şi Camerei Reprezentanţilor.

Trump rămâne popular în rândul republicanilor în ceea ce priveşte problema imigraţiei - 79%

Trump rămâne popular în rândul republicanilor în ceea ce priveşte problema imigraţiei - 79% din partidul său susţinându-l -, însă doar 36% dintre americani, în general, îi sprijină abordarea în această materie, în timp ce 55% o dezaprobă. Unii aliaţi republicani din Congres au avertizat că campania sa agresivă de deportare a persoanelor aflate ilegal în ţară riscă să îndepărteze alegătorii care au membri ai familiei imigraţi recent în America, cum ar fi o parte din comunitatea hispanică.

Doar 24% dintre americani îi susţin abordarea faţă de conflictul cu Iranul. Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online şi a colectat 1.277 de răspunsuri de la adulţi americani din întreaga ţară. Acesta a avut o marjă de eroare de trei puncte procentuale, scrie Agerpres.