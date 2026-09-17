Patru porturi militare din România vor beneficia de sistemul antidronă american "Black Talon", la Dunăre și Marea Neagră

Foto cu rol ilustrativ: Agerpres

Porturile militare din Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila vor fi dotate cu sisteme americane antidronă "Black Talon".

Porturile militare din Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila urmează să beneficieze de protecție împotriva dronelor prin intermediul unui sistem dezvoltat în colaborare cu Marina Statelor Unite. Informația a fost prezentată de Comandantul Flotilei 56, contraamiralul de flotilă Ciprian Mandachi, citat de agenția Novinite.

Potrivit oficialului, noul sistem poate detecta dronele și poate întrerupe comunicația dintre acestea și operatorii lor. Instalarea echipamentelor are loc în contextul intensificării incidentelor în care sunt implicate drone aeriene și maritime, pe fondul războiului din Ucraina.

Sistemul poartă numele "Black Talon" și este destinat identificării și combaterii amenințărilor care se apropie de porturi atât prin aer, cât și pe cale maritimă.

Prima unitate va fi instalată la Constanța, unde echipamentele se află deja în etapa de testare. Potrivit informațiilor citate, sistemul ar urma să devină operațional până la sfârșitul lunii octombrie.

"Black Talon" este produs de compania americană SPX Communication Technologies, prin colaborarea tehnologică dintre subsidiarele TCI International și Enterprise Control Systems.

Ulterior, același sistem va fi introdus și la Mangalia, precum și în porturile dunărene Brăila și Tulcea. În total, autoritățile au prevăzut amplasarea a patru sisteme, câte unul în fiecare dintre cele patru porturi militare.

Black Talon poate bruia conexiunea dintre dronă și operator

Sistemul are o rază de acțiune de aproximativ 10 kilometri și poate supraveghea o zonă extinsă din portul Constanța, inclusiv sectoarele civile și militare. În paralel cu testarea echipamentelor, personalul român este instruit pentru utilizarea acestora.

Black Talon poate nu doar să identifice o dronă, ci și să intervină asupra acesteia, prin neutralizare sau prin preluarea controlului.

"Este un program derulat de câțiva ani în colaborare cu Marina SUA, care a ajuns acum la maturitate. Îl introducem în serviciu", a spus contraamiralul Mandachi.

Potrivit lui Mandachi, "Black Talon" combină mai multe tipuri de tehnologii, printre care senzori, radar 3D, sisteme electro-optice și un mecanism pasiv pentru detectarea emisiilor electromagnetice. Echipamentul oferă supraveghere pe 360 de grade și poate acționa direcțional pe un sector de 20 de grade după identificarea unei ținte.

"Are capacitatea de a bruia legătura dintre operator și dronă", a detaliat Mandachi.

Necesitatea întăririi protecției porturilor a devenit mai evidentă după un incident produs la Constanța pe 5 iunie. Atunci, o dronă navală ucraineană a explodat în port. Incidentul nu s-a soldat cu victime și nici cu pagube majore, iar autoritățile de la Kiev au transmis că aparatul fusese bruiat de Rusia.

România pregătește și sisteme pentru supravegherea subacvatică

Pe lângă măsurile destinate amenințărilor aeriene, România intenționează să instaleze echipamentele suplimentare de tip "Sentinel", destinate monitorizării activităților subacvatice la adâncimi care depășesc 50 de metri.

Viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, a descris această componentă drept un "prim pas către protejarea navelor și a sistemelor din cadrul porturilor navale".

După incidentul din luna iunie, Forțele Navale Române au suplimentat măsurile de securitate, au revizuit procedurile de intervenție și au intensificat cooperarea cu Marina ucraineană. Cele două structuri au creat un canal permanent de comunicare și un mecanism pentru transmiterea rapidă a avertizărilor referitoare la eventuale amenințări.

Protejarea zonei Neptun Deep, o altă prioritate

Un alt obiectiv important pentru Marina Română îl reprezintă securizarea Zonei Economice Exclusive a României din Marea Neagră, în special în perspectiva începerii producției de gaze naturale din perimetrul Neptun Deep, estimată pentru 2027.

Viceamiralul Panait a precizat că în această zonă sunt desfășurate în mod constant fregate, nave auxiliare și scafandri specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, în colaborare cu Garda de Coastă. Potrivit oficialului, pentru menținerea unei prezențe permanente sunt necesare capacități suplimentare.

Un nou incident a avut loc pe 20 august, când armata română a distrus o dronă navală încărcată cu explozibil, identificată la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Kievul a informat atunci Bucureștiul că drona nu aparținea Ucrainei.

În același timp, România se confruntă cu un număr în creștere de incidente care implică drone aeriene. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în primele opt luni ale anului 2026, 25 de drone au pătruns în spațiul aerian românesc. Patru dintre acestea au fost doborâte de aeronave de luptă.

Avertisment din Polonia: Moldova, umătoarea țintă a lui Putin. Kremlinul ar pregăti trimiterea a mii de soldați în Transnistria

