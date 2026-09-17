Donald Trump avertizează că ar putea bloca toate schimburile comerciale cu UE

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu „tarife severe” și cu reducerea schimburilor comerciale, după ce blocul comunitar a propus Canadei să devină primul său membru asociat. Liderul de la Casa Albă a calificat ideea drept „ridicolă”.

Donald Trump a precizat că dacă această idee ar putea reprezenta un „act ostil” pentru SUA, ceea ce l-ar putea determina să impună „tarife foarte severe”. De asemenea, ar putea „înceta schimburile comerciale cu Europa”, a precizat Trump citat de The Guardian.

„Dacă intenția este bună, e în regulă. Dacă intenția este rea, vom impune tarife foarte mari Europei”, a precizat Donald Trump.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invitat miercuri Canada să devină primul „membru asociat” al UE, cu o zi înainte ca premierul canadian Mark Carney să se adreseze Parlamentului European.

Von der Leyen a propus o cooperare mai strânsă în domeniile tehnologiei, apărării și energiei, afirmând în fața Parlamentului European că, în contextul în care democrațiile se confruntă cu o „fisură în sistemul internațional bazat pe reguli”, Bruxelles-ul și Ottawa trebuie să își consolideze legăturile.

Canada și UE au deja un acord comercial și numeroase înțelegeri bilaterale, însă relația lor s-a intensificat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și decizia acestuia de a majora tarifele aplicate ambilor aliați tradiționali, totul pe fondul declarațiilor repetate în care sugera transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american și critica vehement UE.

Canada poate deveni primul membru asociat UE

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a propus miercuri Canadei să devină primul stat membru asociat al Uniunii Europene.

„Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli“, a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

„Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie“, a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.