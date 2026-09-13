MAE, atenționare de călătorie pentru Kosovo

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Kosovo.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români aflați în Kosovo, care tranzitează această țară sau care intenționează să călătorească acolo, că miercuri, 16 septembrie, sunt programate adunări mari de oameni în Priştina. Acestea ar putea cauza probleme în trafic și perturbări ale transportului public.

Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetăţenilor români să se informeze cu privire la evoluţia situaţiei la nivel local, să aloce mai mult timp pentru eventuale deplasări şi să păstreze distanţa faţă de adunările mari de persoane sau demonstraţii.

Românii aflați în Kosovo pot cere asistenţă consulară prin intermediul Biroului de Legătură al României la Priştina: +383 (0) 38604272, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care activează în regim de permanenţă.

Pentru situațiile dificile sau urgente, românii pot apela și numărul de telefon de urgență al Biroului de Legătură al României la Priştina: +383 (0) 49 415 780.

MAE îi îndeamnă pe românii care călătoresc în afara țării să consulte site-ul instituției www.mae.ro, precum și aplicația "Călătoreşte informat", unde pot găsi informații și recomandări utile pentru călătorii.

Protestatarii din Kosovo s-au mobilizat în sprijinul fostului președinte

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Priştina pentru a-și exprima sprijinul față de fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, și față de alți trei foști combatanți, înaintea pronunțării verdictului în procesul lor pentru crime de război, programat pentru săptămâna viitoare, potrivit abcnews.com.

Thaci și alți trei foști comandanți ai Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK) sunt acuzați de crime de război comise în legătură cu conflictul separatist din 1998-1999 împotriva Serbiei.

Manifestanții au umplut o piață centrală din capitală, mulți dintre ei purtând steaguri albaneze roșii și negre. Portretele celor patru foști combatanți UCK au fost afișate în oraș alături de un ceas digital uriaș care numără invers timpul până când instanța de la Haga va pronunța miercuri verdictul. Pe un banner imens scria: „În numele poporului, declarați-i nevinovați”.

Procurorii au cerut până la 45 de ani de închisoare pentru Hashim Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi și Jakup Krasniqi, acuzați de crimă, tortură și persecuție a civililor în timpul și după războiul din Kosovo.

Thaci a demisionat din funcția de președinte în 2020 pentru a se apăra împotriva celor 10 acuzații. Cei patru inculpați se află în detenție din noiembrie 2020 și au respins toate acuzațiile. Thaci a declarat că este nevinovat și că singura decizie dreaptă ar fi achitarea sa.

La Priștina, protestatarii au prezentat KLA ca fiind o mișcare de eliberare și au criticat procesul, pe care îl consideră motivat politic.