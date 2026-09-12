Rusia, pregătită să negocieze cu Ucraina, dar exclude un armistițiu în timpul discuțiilor. Anunțul lui Lavrov

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Agerpres

Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, dar nu acceptă suspendarea operațiunilor militare pe durata discuțiilor.

Rusia este dispusă să reia negocierile cu Ucraina, dar exclude, cel puțin deocamdată, un armistițiu în paralel cu discuțiile de pace, a declarat ministrul rus de Externe, aflat la New Delhi, conform agenției ruse de ştiri Tass, relatează dpa, citată de Agerpres.

În marja summitului BRICS de la New Delhi, Serghei Lavrov a declarat că Rusia este în continuare dispusă să dialogheze.

"Rămânem gata de negocieri, dar operaţiunea militară nu va fi suspendată pe durata negocierilor", a declarat Serghei Lavrov.

Lavrov a reafirmat disponibilitatea Moscovei de a purta discuții directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Dacă vrea o întâlnire, atunci să vină", a spus el, reînnoind invitaţia către Zelenski de a veni la Moscova pentru negocieri.

"Acesta este deja un enorm gest de bunăvoinţă din partea noastră", a mai spus Serghei Lavrov.

Zelenski a respins propunerea lui Putin

Volodimir Zelenski a respins ferm propunerea făcută de președintele rus Vladimir Putin în urmă cu mai multe luni.

Președintele american Donald Trump încearcă să readucă Moscova și Kievul la masa negocierilor, iar în acest context au apărut inclusiv speculaţii privind o posibilă întâlnire între Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Denumirea BRICS provine de la inițialele celor cinci state care au format inițial grupul: Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud. Ulterior au devenit membri Arabia Saudită, Iran, Egipt, Etiopia, Emiratele Arabe Unite şi Indonezia.