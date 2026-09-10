Comisia Europeană laudă România: Cum a devenit țara noastră unul dintre cei mai mari salvatori ai Europei

Pompierii români, în luptă cu flăcările din Franța. Ce au reușit să salveze din calea incendiului

România a devenit un adevărat scut pentru țările vecine și partenere lovite de dezastre. Prezentă joi la București, la sediul Inspectoratului General de Aviație, Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, a prezentat o radiografie a implicării țării noastre în ultimul deceniu: am cerut sprijin de zece ori, dar am sărit în ajutorul altora de aproape cinci ori mai mult.

Sistemul românesc de intervenție în situații de urgență a căpătat o recunoaștere majoră la nivelul Uniunii Europene. Astfel, s-a transformat într-un partener pe care ceilalți se pot baza oricând la greu. Oficialul european a subliniat că generozitatea și viteza de reacție a salvatorilor români reprezintă chiar esența funcționării blocului comunitar.

„România a construit un puternic sistem de răspundere în caz de urgenţă, dar ce iese în evidenţă este asta: l-aţi pus la dispoziţia altora. În ultimii zece ani, România a cerut ajutorul prin Mecanismul de Protecţie Civilă de zece ori. În aceiaşi zece ani, România a răspuns la apelul altora de 49 de ori. De 49 de ori România a făcut un pas în faţă pentru a oferi asistenţă ţărilor aflate în nevoie. (...) Pentru asta este construit Mecanismul de Protecţie Civilă. Când o ţară este copleşită şi cere ajutor, Europa se mişcă repede, Mecanismul de Protecţie Civilă intră în acţiune. În ore, pompierii trec graniţe, avioane sunt ridicate la cer, echipele europene muncesc umăr la umăr cu echipele de intervenţie de la nivel naţional. Când o ţară cere ajutor, Europa răspunde”, a declarat Hadja Lahbib într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Inspectoratului General de Aviaţie, conform Agerpres.

Misiuni umanitare de urgență: Copii și pacienți în stare critică transferați din zone de război

Dincolo de lupta cu flăcările sau cu apele, echipajele românești au salvat vieți omenești din inima unor crize umanitare cumplite. România a dovedit capacități logistice și medicale de excepție, a transportat pacienți grav răniți sau bolnavi către spitale performante de pe întreg continentul:

„Nu este doar despre incendii sau inundaţii sau cutremure, este despre ducerea urgentă a oamenilor către îngrijirea medicală de care au nevoie. România a evacuat mai mult de 180 de pacienţi din Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord şi Elveţia în spitale din toată Europa, incluzând 57 de copii din Gaza”, a spus oficialul european.

Scut împotriva flăcărilor: Un sfert dintre pompierii mobilizați în Europa au plecat din România

Contribuția pompierilor noștri a fost decisivă și în această vară, când incendiile de vegetație au pârjolit sudul Europei mult mai devreme decât în anii trecuți. Dislocați din timp pe frontul focului, salvatorii români au constituit o parte uriașă din forța de intervenție rapidă a Uniunii:

„Anul acesta, sezonul incendiilor de vegetaţie a pornit devreme, la sfârşitul lunii aprilie. Şi au lovit puternic, vă asigur. Europa s-a pregătit şi ea din timp. Am prepoziţionat aproape 800 de pompieri din 14 ţări în zone cu risc ridicat înainte ca cele mai puternice incendii să izbucnească. România a trimis 200 dintre ei. Mai mult de unu din patru dintre toţi pompierii prepoziţionaţi în Europa au venit din România”, a conchis comisarul.