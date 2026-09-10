Incendiu devastator la bordul unui feribot în Filipine: Cel puțin cinci morți și 87 de persoane dispărute

Oameni participă la o operațiune de salvare în provincia Palawan din Filipine, la 9 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Un feribot care se îndrepta spre populara destinație turistică Coron din provincia Palawan, Filipine, a fost cuprins de flăcări, provocând moartea a cel puțin cinci persoane. Alte 87 de persoane sunt date dispărute, în timp ce echipele de salvare continuă căutările pe mare.

Cel puţin cinci persoane au murit şi alte 87 sunt date dispărute în urma unui incendiu izbucnit la bordul unui feribot în vestul Filipinelor, în apropierea unui sit turistic din provincia Palawan, a anunţat paza de coastă, joi dimineaţă, scrie AFP.

Un incendiu a izbucnit miercuri seară la bordul navei M/V June Aster, la aproximativ 2,2 kilometri de ţărm, potrivit pazei de coastă, care a informat că cinci corpuri neînsufleţite au fost aduse la mal.

O înregistrare video furnizată de aceeaşi sursă arată nava cuprinsă în întregime de flăcări.

Patruzeci şi două de persoane (38 de pasageri şi patru membri ai echipajului) au putut fi salvate până în prezent, a declarat căpitanul pazei de coastă, Noemi Cayabyab, la un post de radio local, joi dimineaţă.

„Mai avem încă 87 de persoane date dispărute”, a adăugat ea.

134 de persoane se aflau la bordul feribotului

O sută treizeci şi patru de persoane - pasageri şi membri ai echipajului - figurează pe manifestul navei, conform aceleiaşi surse, iar operaţiunile de salvare continuă, în special pentru stingerea incendiului, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor transmise de site-ul MarineTraffic, feribotul June Aster plecase din Manila, capitala Filipinelor. Nava se îndrepta către Coron, una dintre cele mai cunoscute destinaţii turistice din provincia Palawan. Incendiul a izbucnit în jurul orei 18:45, în apele aflate la aproximativ 1,2 mile marine (circa 2,2 kilometri) de Barangay Marcilla, în apropiere de Coron.

Operaţiunile de căutare şi salvare continuă, fiind implicate echipe ale pazei de coastă, armatei, autorităţilor locale, precum şi pescari şi voluntari. Misiunea este îngreunată de marea agitată şi curenţii puternici.

Unele dintre persoanele salvate ar fi fost găsite fără veste de salvare, iar alţi pasageri s-ar fi aruncat în apă pentru a scăpa de flăcări, potrivit unui oficial al pazei de coastă. Autorităţile verifică, de asemenea, dacă nava respecta regulile privind numărul de pasageri şi echiparea acestora cu veste de salvare.

Cauza incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Potrivit informaţiilor preliminare, focul ar fi putut izbucni în zona de marfă, însă ipoteza nu a fost confirmată oficial.

La finalul lunii august, un feribot cu sute de persoane la bord s-a scufundat în Cipru, eveniment soldat cu cel puțin 13 morți și zeci de oameni dispăruți. Un alt incident de acest gen a avut loc și în luna iulie, când un feribot și o navă de marfă s-au ciocnit lângă Creta, în apropiere de Chania. Din fericire, în incident nu s-au înregistrat victime.