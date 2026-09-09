Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Internațional Avionul lui Zelenski a fost „aproape lovit” de o dronă după decolarea din Moldova, afirmă premierul norvegian

Avionul lui Zelenski a fost „aproape lovit” de o dronă după decolarea din Moldova, afirmă premierul norvegian

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
|
drone drona ucraina presedinte volodimir zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski/ O dronă aeriană cu încărcătură explozivă. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews/Iulia Horovei

Avionul care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, a fost "aproape lovit" de o dronă.

Afirmațiile au fost făcute de premierul norvegian Jonas Gahr Stoere pentru postul public de televiziune NRK, relatează Reuters.

"Avionul lui Zelenski a fost aproape lovit de o dronă"

"Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăieşte", a declarat Store pentru postul NRK. Volodimir Zelenski a sosit la Oslo marţi seara.

Premierul norvegian nu a spus care este sursa pentru aceste informaţii sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul preşedintelui ucrainean.

Zelenski, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Zelenski a luat parte, miercuri, la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a decedat pe 29 august. Zelenski a mers în spatele sicriului alături de alţi şefi de stat în centrul oraşului Oslo. El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare. Amintim că Regele Haakon al VIII-lea a depus jurământul, marți, în faţa parlamentului norvegian.

Stoere a declarat într-un comunicat marţi că se va întâlni cu liderul ucrainean în cursul serii, discuţiile lor concentrându-se pe "apărarea aeriană" a Ucrainei.

La rândul său, Zelenski a transmis că urma să discute în timpul vizitei sale în Norvegia cu reprezentanţi ai companiilor care participă la iniţiativa Freyja privind crearea unui sistem antibalistic european.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
drona
moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Internațional
Citește mai multe din Internațional
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ce variantă considerați acum ca fiind cea mai bună pentru România?
Guvern PSD - UDMR
Guvern minoritar PNL - USR
Alegeri anticipate
Trimite răspunsul
x close