Avionul lui Zelenski a fost „aproape lovit” de o dronă după decolarea din Moldova, afirmă premierul norvegian

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski/ O dronă aeriană cu încărcătură explozivă. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews/Iulia Horovei

Avionul care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, a fost "aproape lovit" de o dronă.

Afirmațiile au fost făcute de premierul norvegian Jonas Gahr Stoere pentru postul public de televiziune NRK, relatează Reuters.

"Avionul lui Zelenski a fost aproape lovit de o dronă"

"Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăieşte", a declarat Store pentru postul NRK. Volodimir Zelenski a sosit la Oslo marţi seara.

Premierul norvegian nu a spus care este sursa pentru aceste informaţii sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul preşedintelui ucrainean.

Zelenski, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Zelenski a luat parte, miercuri, la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a decedat pe 29 august. Zelenski a mers în spatele sicriului alături de alţi şefi de stat în centrul oraşului Oslo. El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare. Amintim că Regele Haakon al VIII-lea a depus jurământul, marți, în faţa parlamentului norvegian.

Stoere a declarat într-un comunicat marţi că se va întâlni cu liderul ucrainean în cursul serii, discuţiile lor concentrându-se pe "apărarea aeriană" a Ucrainei.

La rândul său, Zelenski a transmis că urma să discute în timpul vizitei sale în Norvegia cu reprezentanţi ai companiilor care participă la iniţiativa Freyja privind crearea unui sistem antibalistic european.