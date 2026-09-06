Avion de marfă Amazon, prăbușit pe aeroportul din Miami după ce a ieșit de pe pistă

Avion de marfă Amazon. Sursa foto: BNO News, X.

Un avion cargo cu logo-ul Amazon s-a prăbușit, duminică, pe Aeroportul Internațional din Miami, după ce a ieșit de pe pistă la aterizare.

Un avion de marfă cu logoul Amazon s-a prăbușit, duminică, după ce a ieșit de pe pistă la aterizare pe aeroportul internațional din Miami, conform autorității americane de reglementare a aviației (FAA), transmite EFE.

FAA a indicat pe contul său de X că zborul 7598 al Prime Air a ieșit de pe pistă în jurul orei locale 14:00 (20:00 GMT) și că avionul implicat era un Boeing 767-300 care decolase de pe Aeroportul Internațional Luis Munoz Marin din San Juan, în Puerto Rico.

Aeronava s-a ciocnit cu mai multe vehicule, iar peste 60 de unități ale Departamentului de pompieri și salvare din Miami-Dade se află la locul incidentului, potrivit informațiilor publicate de acest departament pe Facebook, potrivit Agerpres.

Conform The Guardian, aeronava, care venea din Puerto Rico, a depășit pista diagonală a aeroportului și a rămas imobilizată în partea de nord-vest a aeroportului, a declarat un purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional din Miami.

Traficul aerian, oprit temporar

Aeroportul a instituit o oprire a traficului aerian și la sol, împiedicând celelalte aeronave să aterizeze sau să decoleze de pe importantul aeroport din sudul Floridei.

„Toate pistele și căile de rulare de la MIA sunt închise în prezent, începând cu ora 15:00, iar oprirea la sol este în vigoare”, a anunțat aeroportul, precizând că „Departamentul de pompieri și salvare din Miami-Dade a intervenit la fața locului”.

Secretarul american pentru Transporturi, Sean Duffy, a declarat pe X că echipele de intervenție urmau să „evalueze situația după ce un avion cargo Amazon a depășit pista”.

„Dacă călătoriți prin zonă, așteptați-vă la întârzieri semnificative și la posibile anulări”, a adăugat el.

Multiple incidente cu aeronave

Anul acesta au avut loc mai multe accidente aviatice soldate cu prăbușirea unor aeronave. Un avion de vânătoare F-4 Phantom aparţinând Forțelor Aeriene ale Greciei s-a prăbușit, sâmbătă, 5 septembrie, în timpul unui miting aviatic desfășurat în apropiere de Atena. Miile de spectatori au privit îngroziţi cum aeronava s-a prăbuşit şi a fost cuprinsă, imediat, de flăcări. Cei doi piloți au murit.

La finalul lunii august, opt persoane au murit după ce un avion charter s-a prăbușit lângă o stație radar militară din Alaska. Și în luna iulie, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o locuință, o persoană pierzându-și viața.