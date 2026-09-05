Grecia anunţă creşteri de salarii şi reducerea impozitului pe venit. Măsurile vor costa Guvernul 2,2 miliarde de euro în 2027

Grecia. Foto: Pixabay

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei, a anunţat sâmbătă că în 2027 vor urma reduceri de impozit pe venit, dar şi creşteri salariale, ca parte a unei reforme fiscale în valoare de miliarde de euro.

Printre măsurile anunţate de Mitsotakis, care vor costa aproximativ 1% din PIB, sunt incluse şi un bonus anual de 400 de euro pentru pensionari şi de 500 de euro pentru funcţionarii publici, dar şi impozit zero pe venit pentru fermierii cu venituri mici şi familiile cu venituri reduse care au minimum trei copii. De asemenea, este pregătită şi reducerea plăţii în avans a impozitului pentru lucrătorii independenţi şi întreprinderile mici.

Guvernul de centru dreapta condus de Kyriakos Mitsotakis, reales în 2023 cu 40,5% dintre voturi, a promis încă de atunci creşterea veniturilor. Înaintea alegerilor din 2027, tot formaţiunea lui Mitsotakis conduce sondajele de opinie, dar a înregistrat o scădere a susţinerii sub pragul de 30%. Totul din cauza crizei prelungite a costului vieţii, dar şi din cauza acuzaţiilor de corupţie.

După criza financiară din 2009, care a stârnit temeri că Grecia va părăsi zona euro, țara este acum una dintre cele mai performante din Europa. Economia Greciei crește într-un ritm anual de 2%, depășind media zonei euro. Se estimează un surplus primar de aproximativ 4% din produsul intern brut pentru acest an, aproape dublu față de prognoza inițială, oferind spațiul fiscal necesar pentru finanțarea noilor măsuri.

Mitsotakis a anunțat, de asemenea, o nouă majorare a salariului minim lunar la 950 de euro, urmată de o creștere la 1.000 de euro în 2028, precum și o reducere de 0,5% a contribuțiilor la pensii, conform Investing.

Grecia şi-a revenit spectaculos după criza financiară din 2009, care a stârnit la acea vreme temeri despre o posibilă ieşire din zona euro. Cu toate astea, acum economia greacă estimează un excedent primar de 4% din PIB.

Premierul Mitsotakis a anunţat şi că salariul minim va creşte de 950 de euro lunar, cât este acum, la 1000 de euro în 2028.



