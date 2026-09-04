Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul și UE de „complicitate la crimele” Ucrainei. Vladimir Lipaev, declarație după convocarea la MAE

Ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev. Sursa foto: Agerpres

Ambasada Rusiei în România acuză Bucureștiul și Uniunea Europeană de susținerea Ucrainei și de „complicitate la crimele” comise de regimul de la Kiev, după ce ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentului cu drona de la aeroportul din Leipzig, atribuit de Germania Rusiei.

Ambasada Rusiei în România a publicat, vineri, o declarație de presă după convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev la MAE, în urma incidentului cu dronă de pe aeroportul german din Leipzig, pe care Berlinul l-a atribuit Rusiei.

Lipaev a spus că amenințarea la adresa securității României „nu vine din Rusia, ci din respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive NATO și Uniunii Europene, care încă visează la provocarea unei 'înfrângeri strategice' Rusiei”.

Rusia respinge acuzațiile privind incidentele cu drone de la Leipzig și de la granița cu Isaccea

„Partea română a reprodus acuzațiile absurde ale autorităților germane privind implicarea Rusiei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și a încercat să dea vina pe Rusia pentru atacurile asupra presupuselor ținte civile din Ucraina, inclusiv asupra punctului de frontieră la Orlovka din 1 septembrie 2026”, a mai transmis, vineri, Ambasada Rusiei în România.

Ambasadorul rus a respins „categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept nefondate și nepotrivite, subliniind nepotrivirea acestei acțiuni, care privește relațiile Rusiei cu un alt stat”, se mai arată în comunicatul Ambasadei.

Ambasadorul rus, acuzații la adresa lui Zelenski și a conducerii de la Kiev

Vladimir Lipaev a afirmat că orice „obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost și rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse. Prin urmare, a respins protestul privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka ca fiind exagerat și lipsit de orice temei”.

Șeful misiunii diplomatice ruse în România a lansat și o serie de acuzații la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a conducerii de la Kiev, pe care i-a calificat drept „teroriști internaționali” și „provocatori” ai conflictului armat din Europa.

„Ambasadorul a îndemnat să recunoască faptul că Zelenski și clica sa s-au transformat, în primul rând, în teroriști internaționali fățiși, după cum o demonstrează, în special, recentele amenințări la adresa aviației civile și, în al doilea rând, a devenit un provocator și instigator al unui conflict armat de amploare pe continentul european.

Prin urmare, orice acțiuni iresponsabile de ordin militar-tehnic, logistic, consultativ sau diplomatic, care vizează susținerea regimului pe care îl conduce, constituie complicitate la crimele comise de acest regim”, se mai arată în mesajul publicat de Ambasada Rusiei într-o postare pe Facebook.

Nu este prima dată când ambasadorul rus este convocat la MAE, anul acesta. Vladimir Lipaev a mai fost convocat pe 25 aprilie, după prăbuşirea unei drone ruseşti la periferia municipiului Galaţi, pe 29 mai, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi, şi pe 27 iulie, ca reacţie la violările repetate ale spaţiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul naţional.

Europa, în fața atacurilor hibride ale Rusiei

Amintim că incidentul de la începutul lunii august, de la Leipzig, în care o dronă cu explozibili a fost descoperită pe aeroport, a determinat Germania să atribuie Rusiei responsabilitatea și să convoace ambasadorul rus.

Mai multe state UE și-au exprimat solidaritatea cu Berlinul și au cerut măsuri împotriva Moscovei, convocând, la rândul lor, reprezentanții diplomatici ruși.

Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat o nouă escaladare a amenințărilor ruse în Europa, în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia devine din ce în ce mai „iresponsabilă”.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că SUA vor cere banii înapoi Europei pentru sprijinul oferit de americani Ucrainei în perioada 2022-2025, de către Administrația Biden.