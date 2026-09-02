Pete Hegseth face „curățenie“ la Pentagon. 10% din liderii militari de rang înalt, eliminați

Foto: Agerpres

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declanșat o epurare fără precedent la nivelul Pentagonului. El a înlăturat din funcții peste 80 de generali și amirali, aproape 10% din conducerea militară de rang înalt. Deciziile, care au vizat în mod disproporționat ofițeri de culoare și femei, au stârnit revoltă în Congres și au dus la demisia secretarului Armatei, Daniel P. Driscoll, în plin conflict prelungit cu Iranul.

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a înlăturat sau a blocat promovările a peste 80 de generali şi amirali, între care mulţi ofiţeri de culoare şi femei, într-o epurare care a afectat deja aproape 10% din conducerea militară de rang înalt şi care nu dă semne că se va opri, a relatat The New York Times (NYT), citat miercuri de EFE și Agerpres.

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Epurare la vârful Pentagonului: Pete Hegseth blochează promovările a peste 80 de generali și amirali

În ultimele zile, Hegseth a inclus în această epurare şapte oficiali ai armatei care fuseseră selectaţi pentru gradul de general cu două stele de către un consiliu compus din lideri militari de rang înalt, potrivit unor oficiali militari activi şi în rezervă care au vorbit cu NYT sub rezerva anonimatului.

Aceste măsuri vin într-un moment în care forţele armate sunt supuse unei presiuni imense din cauza războiului cu Iranul, care s-a prelungit mult mai mult decât anticipaseră oficialii administraţiei preşedintelui Donald Trump.

Concedierile şi refuzul lui Hegseth de a explica strategia din spatele lor divizează Pentagonul şi irită mulţi membri republicani ai Congresului, potrivit unor surse consultate de ziar.

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Demisie de răsunet la Armata SUA: Daniel P. Driscoll avertizează că măsurile pun în pericol securitatea națională

Ultimul care şi-a exprimat dezaprobarea faţă de politica lui Hegseth a fost secretarul armatei, Daniel P. Driscoll, care şi-a prezentat recent demisia preşedintelui Donald Trump.

Într-o întâlnire cu Trump, Driscoll s-a plâns că Hegseth i-a concediat pe unii dintre cei mai experimentaţi lideri ai armatei, punând în pericol eforturile de modernizare a forţelor armate, potrivit unor oficiali militari, citaţi de NYT.

De asemenea, el l-a avertizat pe Trump că respectivele concedieri şi promovările blocate au afectat moralul, determinându-i pe unii membri ai armatei să pună la îndoială corectitudinea unui sistem de promovare care se presupune a fi apolitic şi bazat pe merit, au declarat oficiali de rang înalt pentru ziar.

Epurarea lui Hegseth nu pare a fi motivată de performanţa la locul de muncă, ci mai degrabă face parte dintr-un efort mai amplu al secretarului apărării de a modela o forţă, în special în rândul conducerii de rang înalt, care să se alinieze opiniilor sale politice şi ideologice, potrivit oficialilor militari.

Tensiuni politice și un vid de conducere în armată, în plin război cu Iranul

Unii oficiali de rang înalt din administraţie, îngrijoraţi de vidul de conducere din vârful armatei, au făcut presiuni asupra lui Driscoll să rămână în funcţie, potrivit unor surse oficiale.

După cum explică NYT, mai mult de jumătate dintre ofiţerii afectaţi de concedieri sunt persoane de culoare sau femei, într-o instituţie a cărei conducere este dominată de ofiţeri albi de sex masculin. Dintre cei şapte ofiţeri pe care Hegseth i-a eliminat de pe lista candidaţilor pentru promovarea la rangul de general de armată cu două stele, doi sunt de culoare şi două sunt femei.