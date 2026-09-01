Mirel Curea, mărturie despre Lucian Pahonțu, din 21 decembrie 1989. ”Am rămas mut”

Jurnalistul Mirel Curea a făcut o mărturie despre Lucian Pahonțu, directorul SPP. Se întâmpla chiar în 21 decembrie 1989.
Jurnalistul Mirel Curea a relatat, conform Evenimentul Zilei, o întâlnire directă cu Lucian Pahonțu, petrecută chiar în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, când jurnalistul a plecat spre centrul Bucureștiului, cu prietenul său Adi Antonie.
„Pe aici nu se poate”
Mirel Curea afirmă că el și prietenul său s-au apropiat de militari întrebând, provocator, pe unde puteau ajunge în zona în care se aflau manifestanți, iar răspunsul i-a rămas în memorie. Comandantul plutonului le-a indicat un traseu alternativ: ”Mi-a arătat cu degetul și mi-a zis: `Uitați, intrați din spate pe acolo, că pe aici nu se poate`”, își amintește jurnalistul.
„Am rămas mut”
Și-a dat seama că acel ofițer era Lucian Pahonțu când a corelat ora, locul și poziționarea unităților militare. ”Domnule, am rămas mut” mărturisește el, adăugând: ”Mi-am dat seama de lucrul ăsta în momentul în care am citit că el, la ora cutare, era în dispozitivul cutare, de la Cina. Și, într-adevăr, când am luat-o pe acolo, nu era baraj”.
Lucian Pahonțu, astăzi director al Serviciului de Protecție și Pază, a avut o reacție la ceea ce a scris Recorder, în care a explicat, pas cu pas, ce a făcut în 1989 și-n 1990. Cu privire la momentul decembrie 1989, a precizat:
”În seara zilei de 21 decembrie 1989, compania din care făceam parte s-a deplasat, la ordin, în trei locuri: în jurul orei 20:00, am primit ordin să ne deplasăm la Casa Scânteii (denumită în prezent Casa Presei Libere); în jurul orei 21:00, am primit ordin să ne deplasăm pe platoul din fața restaurantului Cina și, în jurul orei 22:00, am primit ordin să intrăm în dispozitivul de blocare de pe strada 13 Decembrie (denumită în prezent str. Ion Câmpineanu), pe care nu l-am părăsit până la ora 02:00 (22 decembrie), când am primit ordinul să ne întoarcem la camioanele de transport ale unității, în care am rămas, în repaos, până în dimineața zilei de 22 decembrie 1989.
În seara zilei de 21 decembrie 1989, după ce am primit ordinul în jurul orei 22:00, am intrat în dispozitiv pe strada 13 Decembrie la intersecția cu strada Academiei (denumire păstrată și în prezent), fără a avea asupra noastră muniția care a rămas în lăzi sigilate, în camioanele parcate în zonă. În fața dispozitivului nostru, spre Bulevardul Nicolae Bălcescu (denumire păstrată și în prezent), la aproximativ 100 metri, era un cordon de Miliție. În fața acestora, la alți 150 metri, pe trotuarul de la ieșirea în Bulevardul Nicolae Bălcescu, era un cordon format din militari ai Ministerului Apărării Naționale. În fața lor, pe bulevard, erau staționate blindate și forțe ale Ministerului Apărării Naționale. În cele aproximativ patru ore în care ne-am aflat în dispozitivul de la intersecția străzilor 13 Decembrie și Academiei, nici eu și nici militarii aflați în subordinea mea nu ne-am modificat poziția și nu am avut vreun contact direct cu revoluționarii.”