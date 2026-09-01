Mirel Curea, mărturie despre Lucian Pahonțu, din 21 decembrie 1989. ”Am rămas mut”

Jurnalistul Mirel Curea a făcut o mărturie despre Lucian Pahonțu, directorul SPP. Se întâmpla chiar în 21 decembrie 1989.

Jurnalistul Mirel Curea a relatat, conform Evenimentul Zilei, o întâlnire directă cu Lucian Pahonțu, petrecută chiar în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, când jurnalistul a plecat spre centrul Bucureștiului, cu prietenul său Adi Antonie.

„Pe aici nu se poate”

Mirel Curea afirmă că el și prietenul său s-au apropiat de militari întrebând, provocator, pe unde puteau ajunge în zona în care se aflau manifestanți, iar răspunsul i-a rămas în memorie. Comandantul plutonului le-a indicat un traseu alternativ: ”Mi-a arătat cu degetul și mi-a zis: `Uitați, intrați din spate pe acolo, că pe aici nu se poate`”, își amintește jurnalistul.

„Am rămas mut”

Și-a dat seama că acel ofițer era Lucian Pahonțu când a corelat ora, locul și poziționarea unităților militare. ”Domnule, am rămas mut” mărturisește el, adăugând: ”Mi-am dat seama de lucrul ăsta în momentul în care am citit că el, la ora cutare, era în dispozitivul cutare, de la Cina. Și, într-adevăr, când am luat-o pe acolo, nu era baraj”.

Lucian Pahonțu, astăzi director al Serviciului de Protecție și Pază, a avut o reacție la ceea ce a scris Recorder, în care a explicat, pas cu pas, ce a făcut în 1989 și-n 1990. Cu privire la momentul decembrie 1989, a precizat: