Vizită istorică a Familiei Regale la Radio România. Un secol în slujba culturii și a valorilor naționale

Casa Regală a României a transmis postului public de radio un mesaj de felicitare, după vizita Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și a Alteței Sale Regale Principele Radu la sediul Radio...

Casa Regală a României a transmis postului public de radio un mesaj de felicitare, după vizita Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și a Alteței Sale Regale Principele Radu la sediul Radio România, din strada General Berthelot. Evenimentul a reprezentat un moment de referință în istoria recentă a instituției, marcând o reafirmare a legăturilor istorice profunde care unesc Coroana Română și radioul public. Înființat prin Decret Regal, Radio România a rămas, de-a lungul întregii sale existențe, un martor și un participant activ la momentele definitorii ale istoriei naționale, arhivele instituției păstrând mărturii inestimabile ale acestei moșteniri comune.

Ca urmare a acestei vizite, Casa Majestății Sale a transmis o scrisoare de apreciere adresată conducerii și colectivului instituției:

„Ne bucurăm că legătura dintre Casa Regală și Societatea Română de Radiodifuziune în istoria modernă și contemporană dăinuie, întărită prin proiectele comune dedicate culturii, educației și vieții publice, contribuind la promovarea valorilor care ne unesc și ne definesc. Vă rugăm să transmiteți felicitările noastre întregului colectiv pentru devotamentul și responsabilitatea cu care își desfășoară activitatea.”

Președintele Director General al Radio România, Robert Cristian Schwartz, a subliniat importanța acestui mesaj, evidențiind că acesta reprezintă o înaltă recunoaștere a profesionalismului și a dedicării întregii echipe a radioului public.

Această vizită de prestigiu și recunoașterea oferită de Casa Regală a României așază activitatea curentă a instituției sub semnul pregătirilor pentru un reper istoric major: Centenarul Radio România, care va fi celebrat în anul 2028. Prin misiunea sa zilnică, radioul public își reconfirmă statutul de reper al profesionalismului, al culturii și al memoriei publice din țara noastră.