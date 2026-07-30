Transfer discret aprobat de CNA: UDMR preia influența media construită de Viktor Orbán în Transilvania? ”Kelemen Hunor trebuie să fi știut despre plan”

foto Facebook Turos Lóránd/ Kelemen Hunor

O decizie adoptată discret de CNA deschide calea unei mutări cu implicații politice și mediatice dincolo de granițele României. Senatorul UDMR Lóránd Turos urmează să preia indirect controlul asupra trustului media din Transilvania finanțat cu aproximativ 35 de milioane de euro de guvernele conduse de Viktor Orbán, o tranzacție descrisă de presa maghiară drept un gest de profundă neprietenie față de noua putere de la Budapesta și față de premierul Péter Magyar.

În ședința CNA din 22 iulie 2026, s-a discutat despre solicitarea societății Alamo Impex 97 SRL, din Târgu-Mureș: ”Solicită acordul pentru modificarea acționariatului asociatului majoritar, MMTK Nonprofit Kft., din Ungaria. MMTK Nonprofit Kft. deține 55% din părțile sociale ale Alamo. Celelalte sunt deținute de Asociația pentru spațiul media Transilvania. În cazul MMTK Nonprofit Kft., este asociat unic domnul Morar Nicolae Radu. Se solicită acordul CNA pentru cesiunea părților sociale către dl. Lóránd Turos, care va deveni asociat unic al MMTK. Și, implicit, asociat majoritar al Alamo Impex, care deține 12 licențe. Această modificare nu presupune modificarea licențelor”.

O decizie discretă în CNA

Administratorul Alamo Impex a fost informat cu o zi înainte de ședința CNA cu privire la înlocuirea lui Radu Morar cu Lóránd Turos

Hompot Szilárd István, administratorul Alamo Impex 97, este cel care a intrat în ședința CNA, ca reprezentant. El a spus: ”Am primit și eu informația ieri (cu o zi înainte să fie pe ordinea de zi a CNA n.r.) și am trimis către dvs. motivul pentru care eu, sincer, nu cunosc... S-a hotărât în așa fel încât mi-au transmis și mie asta, să modificăm acționariatul. Motivul cred că ei știu mai bine, asociații și proprietarul care dorește să fie dl. Lóránd Turos. Documentele (documentele de cumpărare și vânzare ale companiei n.r.) vor fi semnate după ce primim noi aprobarea”.

Turos Lóránd/ foto Facebook

În ședința CNA, nu au fost voturi împotrivă față de solicitarea acordului pentru modificarea acționariatului, într-o formulă prealabilă.

Preia UDMR influența media a lui Viktor Orban în Transilvania? Investiție de 35 de mil. de euro

Decizia CNA, care a pălit în fața unor decizii și fragmente de emisiuni de la posturi de televiziune centrale, de nișă, are legătură cu schimbarea de putere de la Budapesta și banii - mulți - pe care guvernul lui Viktor Orban i-a pompat în Transilvania.

MMTK deține unele din cele mai importante publicații maghiare din Transilvania, precum Krónika și Székelyhon, cât și licențele a 12 radiouri. Potrivit Átlátszó, trustul media a primit 13,4 miliarde de forinți (aproximativ 35 de milioane de euro) din partea guvernelor conduse de Viktor Orbán, după 2017.

sursă foto Turos Lóránd/ Facebook/ Viktor Orban

Lóránd Turos, astăzi senator UDMR la al treilea mandat, dar în trecut jurnalist și chiar membru CNA vreme de patru ani, nu este deloc străin de presa din Transilvania. El deține și publicația Szatmári Friss Újság. Cu privire la preluarea acționariatului majoritar la MMTK Nonprofit Kft, a refuzat să facă vreun comentariu, pentru Átlátszó, publicația din Ungaria care a urmărit îndeaproape schimbarea. Transferul de proprietate, față de care CNA nu a avut niciun vot împotrivă, presupune vânzarea companiei de către acționarul majoritar MMTK Nonprofit Kft., o entitate maghiară, către omul de afaceri și senatorul Lóránd Turós (UDMR).

UDMR, gest de neprietenie față de premierul Péter Magyar?

Mutarea are însă răsunet în politica de la Budapesta, deranjând formațiunea Tisza, venită la puterea după alegerile parlamentare din primăvară. Situația trustului din Transilvania, în care Guvernul Orban a pompat miliarde de forinți, e pe agenda Ministerului Culturii din Ungaria. Gestul de schimbare a acționarului este văzut ca un gest profund neprietenos din partea UDMR, considerându-se că a existat o înțelegere cu Fidesz, pe la spatele lui Péter Magyar, noul premier al Ungariei. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a construit imperiul media din România cu fonduri publice, iar bazele i-au fost puse cu mai bine de 15 ani în urmă. Cel care ar fi realizat totul ar fi fost Gábor Liszkay, omul media al Fidesz, prin achiziții directe în România.

”Practic au construit Kesma peste graniță”

MMTK ar fi făcut parte dintr-un sistem media asociat cu imperiul KESMA din Ungaria, coordonat de oameni apropiați partidului Fidesz. De alfel, chiar Gábor Liszkay este fondatorul și președintele consiliului de administrație al Kesma. ”Practic au construit Kesma peste graniță” scrie MagyarHang.

Cum s-au făcut achizițiile maghiare în Transilvania

Sursa citată scrie că ”sprijinul financiar a fost asigurat inițial din fonduri publice (...) apoi diverse ministere interne au oferit bani și, la un moment dat, Fundația pentru Cultură Maghiară condusă de Demeter Szilárd, dar cea mai mare parte a fost acordată de Fondul Bethlen Gábor - conform calculelor noastre, peste 13 miliarde de forinti până în prezent. Controlul direct în Ungaria a început foarte devreme. Colega directă (de atunci) a lui Gábor Liszkay, Éva Judit Korda, a înființat în 2018 Centrul de Sprijin pentru Servicii Media Maghiare MMTK, o organizație non-profit Kft, care a achiziționat imediat mărcile online și tipărite ale celor mai valoroase branduri media din Transilvania, Krónika și Székelyhon. Ulterior, într-o tranzacție destul de ciudată, acțiunile majoritare ale Alamo Impex 97 SRL, care deținea 12 frecvențe radio, au fost, de asemenea, transferate către MMTK”. Despre MMTK, sursa citată notează că ”este proprietatea privată a unui om de afaceri român stabilit la Budapesta din vara anului 2023, Radu Morar Nicolae”, cel care astăzi este înlocuit cu senatorul UDMR. Compania non-profit nu ar fi avut alte venituri în afară de banii publici maghiari pe care i-a primit de la Spațiul Media din Transilvania.

”Hunor Kelemen trebuie să fi știut despre plan”

Radu Morar Nicolae, mai notează sursa citată, ar fi un bun prieten și coleg al lui Gábor Liszkay, cel mai sus amintit. Totuși, directorul general al MMTK este încă Beáta Lazányi, care este directorul financiar al Mediaworks. Presa maghiară mai notează că este discutabil dacă guvernul de la Budapesta poate împiedica tranzacția, dar adaugă ”știm că ministerul condus de Zoltán Tarr lucrează la acest caz și consideră că este o mișcare extrem de neprietenoasă din partea UDMR de a încerca să achiziționeze mass-media Fidesz creată cu bani publici în țara mamă pentru ei înșiși, în loc să o pună în proprietate publică sau sub supraveghere comunitară. Potrivit surselor noastre din Transilvania, este imposibil ca achiziționarea companiei să fie o acțiune privată a senatorului Lóránd Turos - Hunor Kelemen trebuie să fi știut despre plan. Cel mai probabil scenariu este ca Fidesz și RMDSZ să fi convenit asupra acestui lucru pe la spatele lui Péter Magyar”.