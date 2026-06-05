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DCNews Stiri Cu cine ar pleca Denise Rifai în Asia Express? Cu Ilie Bolojan sau cu Sorin Grindeanu? Iată pe cine a ales!

Cu cine ar pleca Denise Rifai în Asia Express? Cu Ilie Bolojan sau cu Sorin Grindeanu? Iată pe cine a ales!

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 05 Iun 2026
denise-rifai-interviu-dcnews_86950800 foto: Denise Rifai, Facebook
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Cu cine ar pleca Denise Rifai în Asia Express?

Cu cine ar pleca în Asia Express, cu Ilie Bolojan sau cu Sorin Grindeanu?

„Cu Grindeanu, 100%. Cred că se poate negocia cu el astfel încât amândoi să putem ajunge la soluția care trebuie și care este utilă pentru a câștiga această competiție. Eu semăn mult cu Ilie Bolojan dintr-un anumit punct de vedere, funcționează după regula „ca mine sau deloc”. Însă, în viață, mai ales când ai responsabilitatea guvernării unei țări întregi, trebuie să înveți arta negocierii. 

Se spune că, dacă la un volan sunt doi șoferi, ajungi cu mașina în gard. Dacă ai avut șansa să conduci o perioadă și lucrurile nu funcționează conform așteptărilor, nu poți să continui la nesfârșit pe aceeași direcție. Este normal să ții cont, ca orice om inteligent, și de părerea colectivă, pentru că vorbim despre România, nu doar despre decizia unei singure persoane. Eu orice fac, fac pentru a ajunge la destinație, pentru a câștiga competiția, pentru a realiza ceva bun. Dar sunt și o persoană cu principii.

L-aș alege pe Sorin Grindeanu pentru că sunt sigură că, dacă i-aș spune: „Uite, cred că celălalt drum ar fi mai bun”, ar înțelege și ar lua în calcul această variantă. Cu Bolojan există riscul să se facă doar cum spune el, fără altă variantă, și să ajungi în hău”, a zis Denise Rifai într-o emisiune realizată de Cătălin Măruță.

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denise rifai
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