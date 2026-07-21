Epidemie în Macedonia de Nord după contaminarea apei de la robinet: Mii de oameni s-au îmbolnăvit și au primit îngrijiri medicale

Epidemie în Macedonia de Nord după contaminarea apei de la robinet/ FOTO: magnific.com @user7350813

Peste 3.100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în Macedonia de Nord, după contaminarea apei de la robinet cu bacterii.

O contaminare bacteriană puternică se află la originea unei epidemii asociate cu apa potabilă într-un oraş din Macedonia de Nord, unde câteva mii de locuitori au primit îngrijiri medicale în urma unor intoxicaţii, a anunţat marţi Parchetul din această ţară, informează AFP.

Autorităţile le-au interzis vineri celor aproximativ 32.000 de locuitori din Gostivar, un oraş situat la circa 50 de kilometri sud-vest de capitala Skopje, să utilizeze apa de la robinet, de obicei potabilă, la trei zile după apariţia primelor cazuri de intoxicaţie.

Peste 3.100 de persoane au primit îngrijiri medicale

Până în prezent, peste 3.100 de persoane au primit îngrijiri medicale şi patru au fost spitalizate, potrivit Ministerului Sănătăţii.

La originea acestor intoxicaţii se află decizia companiei publice de aprovizionare cu apă potabilă de a devia apa dintr-un canal municipal, în care sunt deversate ape uzate, spre reţeaua municipală, pentru a creşte presiunea din sistemul de distribuţie într-o perioadă caracterizată prin consum ridicat şi temperaturi ridicate.

Trei persoane, directoarea companiei şi doi angajaţi, arestate luni, sunt vizate de o anchetă pentru "atingeri grave aduse mediului şi naturii ce rezultă din acţiuni de poluare a apei potabile", a precizat Parchetul din Macedonia de Nord într-un comunicat.

Indicatori ai contaminării au arătat neregulile

"Le-au ordonat, pe 25 iunie, angajaţilor companiei să instaleze trei pompe submersibile într-un canal cu ape de suprafaţă ce conţineau substanţe nocive" pentru a pompa apa de acolo spre reţeaua de aprovizionare - un protocol care a fost implementat timp de aproximativ 20 de zile, potrivit aceleiaşi surse.

Rezultatul: nivelul bacteriilor coliforme - indicatori ai contaminării cu materii fecale - a fost de 39 UFC (unităţi formatoare de colonii) la 100 ml, în condiţiile în care prezenţa acestora nu este permisă deloc în sistemul închis de apă potabilă.

Până la remedierea situaţiei, aproximativ 50.000 de litri de apă îmbuteliată sunt distribuiţi în fiecare zi locuitorilor care sunt lipsiţi de apa de la robinet, în condiţiile unor temperaturi care depăşesc pragul de 35°C, conform Agerpres.

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