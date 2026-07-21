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DCNews Stiri Șeful FBI ar urma să facă o vizită la Moscova în octombrie. Prima deplasare de acest fel după mai bine de un deceniu - Politico

Șeful FBI ar urma să facă o vizită la Moscova în octombrie. Prima deplasare de acest fel după mai bine de un deceniu - Politico

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 21 Iul 2026
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Directorul FBI, Kash Patel. Sursa foto: Agerpres

Directorul FBI, Kash Patel, ar urma să efectueze în octombrie o vizită în Rusia, prima deplasare publică de acest fel a unui din ultimii treisprezece ani.

Directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Kash Patel, plănuieşte o vizită în Rusia mai târziu în cursul acestui an, probabil la jumătatea lui octombrie, a relatat luni site-ul Politico, preluat de agenţia turcă de ştiri Anadolu.

Citând un oficial american şi o persoană care are cunoştinţă despre acest lucru, Politico a relatat că aceste planuri vin într-un moment în care SUA şi Rusia continuă să fie în dezacord asupra războiului în curs în Ucraina.

Kash Patel urmează să viziteze Rusia în perioada 14-15 octombrie, prima oprire urmând să fie Moscova, iar a doua Sankt Petersburg, potrivit Politico.

Ultimul vizită publică a unui director al FBI în Rusia a fost în 2013

Gazda sa va fi probabil FSB, serviciul rus de securitate care este moştenitorul KGB din era sovietică, a declarat oficialul citat.

Este neclar dacă Patel se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin sau cu vreunul dintre principalii săi consilieri. Agenda lui pentru vizită nu a fost dezvăluită.

Ultimul director al FBI despre se ştie că a efectuat o vizită în Rusia este Robert Mueller în 2013. Trei ani mai târziu, Mueller a fost numit procuror special pentru a investiga potenţiale legături între campania prezidenţială a lui Donald Trump din 2016 şi Rusia, notează Agerpres.

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