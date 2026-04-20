Șeful FBI dă în judecată publicația care a scris că ar putea fi demis din cauza alcoolului
Data actualizării: 23:05 20 Apr 2026 | Data publicării: 23:04 20 Apr 2026

Șeful FBI dă în judecată publicația care a scris că ar putea fi demis din cauza alcoolului
Autor: Elena Aurel

fbi-director-kash-patel_16786000 FOTO: Agerpres / Directorul FBI, Kash Patel

Șeful FBI a depus plângere pentru defăimare împotriva publicației The Atlantic.

Directorul Biroului Federal de Investigaţii al SUA (FBI), Kash Patel, a depus luni plângere penală pentru defăimare împotriva publicaţiei The Atlantic, care a susţinut într-o investigaţie jurnalistică recentă că şeful FBI are probleme cu consumul excesiv de alcool, inclusiv în timpul nopţilor petrecute în cluburi, şi că riscă din acest motiv să-şi piardă funcţia, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. 

Kash Patel solicită daune morale în valoare de 250 de milioane de dolari din partea publicaţiei The Atlantic şi a jurnalistei Sarah Fitzpatrick, estimând în plângerea sa că articolul scris de aceasta din urmă este "un atac defăimător, rău intenţionat şi părtinitor".

Deşi presa este "bineînţeles liberă să critice FBI-ul", continuă el în plângerea sa, cei vizaţi aici "au trecut o linie legală prin publicarea unui articol plin de acuzaţii false şi în mod evident fabricate, menite să distrugă reputaţia directorului Patel şi să-l determine să demisioneze".

Kash Patel a negat în repetate rânduri acuzaţiile

Potrivit articolului publicat vineri în The Atlantic sub titlul "Comportamentul eratic al lui Kash Patel l-ar putea costa postul", directorul FBI ar fi foarte aproape să-şi piardă funcţia din cauza "episoadelor de consum excesiv de alcool" şi a "absenţelor inexplicabile" de la serviciu. Articolul face referire şi la două episoade de beţie la două cluburi private exclusiviste din Washington şi Las Vegas pe care şeful FBI le frecventează.

Acesta a negat în repetate rânduri acuzaţiile şi a susţinut de partea sa că "nu bea în exces în aceste localuri şi nici în altă parte". În procesul său împotriva The Atlantic, Kash Patel critică de asemenea folosirea de către jurnalista Sarah Fitzpatrick a unor surse anonime.

Această publicaţie, care este una mai degrabă de stânga, îşi menţine însă afirmaţiile. "Ne menţinem informaţiile despre Kash Patel şi vom apăra cu fermitate The Atlantic şi jurnaliştii noştri împotriva acestei plângeri nefondate", a transmis revista într-un comunicat.

Acesta este al doilea proces deschis de directorul FBI în legătură cu relatările despre presupusul său consum excesiv de alcool şi despre escapadele sale nocturne, primul fiind iniţiat anul trecut împotriva unui analist al postului MSNBC, Frank Figliuzzi, care este un fost agent al FBI, proces în desfăşurare la un tribunal federal din Texas.

