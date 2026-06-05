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DCNews Stiri Drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, a Ucrainei. Confirmare de la Kiev

Drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, a Ucrainei. Confirmare de la Kiev

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 05 Iun 2026
steagul ucrainei Steagul Ucrainei. Sursa foto: Agerpres
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Marina Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

Marina Ucraineană a transmis, prin intermediul unui comunicat emis astăzi, că drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

Ucraina susține că a informat autoritățile din România pentru a evita pericolul

„În timpul îndeplinirii sarcinilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic (REW) ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României.

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare către Forțele Navale ale României, cu scopul de a preveni pierderi în rândul populației civile”, se arată în comunicatul de presă al Marinei Ucrainene.

Dronă maritimă din Portul Constanța, posibil din familia SeaBaby sau Seawolf

Potrivit unei analize publicate de DefenseRomania, drona maritimă găsită în Portul Constanța este un vehicul de suprafață fără pilot (USV) de clasă grea, cel mai probabil din familia SeaBaby, conceput pentru misiuni de atac asupra infrastructurii portuare și capabil să transporte încărcături explozive mari pe distanțe lungi.

DefenseRomania a notat înainte ca Marina Ucraineană să confirme oficial pierderea controlului asupra unei drone maritime în Marea Neagră că varianta inițială vehiculată în spațiul public, Magura V5, nu corespundea dimensiunilor estimate ale obiectului descoperit, care părea semnificativ mai mare, de aproximativ 7-8 metri.

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razboi rusia ucraina
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Comentarii (2)

Valter Cojman   •   05 Iunie 2026   •   16:19

Sunt curios: Romania mai cere sedinta ONU in cazul acestor drone ucrainene sau o face doar cand poate da vina pe Rusia?

Adrian   •   05 Iunie 2026   •   15:27

Hei!Toiu!! Jalba în proțap și la ONU!!!Cheamă ambasadorul Ucrainei și expulzeaza-l!!

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