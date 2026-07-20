Ai pietre la fiere? Dr. Ionuț Duduș (SANADOR) explică exact când trebuie făcută intervenția: Nu operăm doar pentru că există o piatră / video

Existența pietrelor la fiere nu înseamnă automat că este necesară o intervenție chirurgicală / Sursa foto: https://www.freepik.com/, @romanzaiets

Existența pietrelor la fiere nu înseamnă automat că este necesară o intervenție chirurgicală. Dr. Ionuț Duduș a explicat când este indicată operația pentru litiaza biliară.

Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic Sanador, a vorbit despre litiaza biliară și momentul în care este necesară intervenția chirurgicală și a explicat că operația este indicată în special atunci când apar simptomele, iar intervenția laparoscopică rămâne metoda preferată deoarece recuperarea este mult mai ușoară decât în cazul unei intervenții clasice.

„Cea mai des întâlnită afecțiune a căilor biliare este piatra la ficat, litiaza biliară. Intervenția laparoscopică a devenit standard de aur. Când apar simptomele - greață, durere de cap, disconfort abdominal, dureri în partea dreaptă - am ajuns deja la cuțit sau regimul și medicația ne pot scăpa de intervenția chirurgicală?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„În general, litiaza veziculară, dacă ne referim la litiaza de colecist, se operează doar în cazurile în care are simptomatologie. Simplul fapt că există o piatră în fiere - sau în colecist, cum spunem noi în medicină - nu este suficient să operăm.

Dacă are și simptomatologie - dureri în partea dreaptă, greață cu vărsături și tot felul de alte simptome care se repetă și devin deranjante - atunci există această indicație de intervenție chirurgicală. Ea se preferă laparoscopic pentru că este un golden standard - incizii mici, recuperare ușoară - dar se poate face în același timp și robotic, fără nicio problemă, însă aici avem niște discuții vizavi de costuri.

Ca și sistem de sănătate, trebuie să știm că ne costă mai puțin laparoscopic decât robotic, în ziua de astăzi, și nu e suficient să spunem că ne costă doar pentru că folosim niște materiale, ci pentru că numărul de intervenții posibil de efectuat robotic este mai mic decât cel laparoscopic. Dacă am ajunge să facem mai multe operații robotice, atunci probabil că costurile unei intervenții robotice ar ajunge cumva chiar mai mici decât cele laparoscopice”, a spus dr. Ionuț Duduș.

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Când se ajunge la operația clasică

Dr. Ionuț Duduș a explicat că intervențiile clasice pentru colecist se mai realizează atunci când operația laparoscopică sau robotică nu poate fi finalizată în siguranță.

Potrivit acestuia, prioritatea este siguranța pacientului, iar conversia la chirurgia deschisă este necesară în cazul unor riscuri sau complicații apărute în timpul intervenției.

„Se mai realizează intervenții deschise pentru colecist?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, se efectuează. Chirurgul învață, pe parcursul evoluției sale medicale, când trebuie să opereze, și asta învață din cărți, din experiență, dar cel mai important lucru este să învețe când să se oprească din a opera într-un anumit tip și a se converti la chirurgia clasică.

Dacă în timpul intervenției chirurgicale laparoscopice sau robotice, într-un moment de o milisecundă, nu trebuie să fie o chestie extrem de complicată, ne punem problema că noi nu putem să încheiem operația laparoscopic, atunci trebuie să convertim la chirurgia clasică.

Asta înseamnă că siguranța pacientului trebuie să primeze, dincolo de „sportul” chirurgical de a ne chinui să facem operația dincolo de siguranța pacientului. Dacă suspicionăm cea mai mică lezare a unui vas de sânge major, cum ar fi artera hepatică dreaptă (...) dacă pe parcursul intervenției chirurgicale o lezăm, ne punem problema că am lezat-o sau chiar vedem acest lucru, atunci necesită conversie la chirurgia clasică.

Orice eveniment iatrogen pe care noi îl provocăm în timpul intervenției chirurgicale sau orice complicație care poate prelungi intervenția chirurgicală, anestezia generală și lucrurile de genul ăsta, trebuie convertite la chirurgia clasică, ca să avem siguranță și să vedem că, până la urmă, la sfârșit, important e pacientul și nu noi”, a spus dr. Ionuț Duduș la DC News și DC Medical.

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