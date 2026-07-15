Ce poate ascunde banala durere de cap. Dr. Dan Benția (SANADOR): Un semn îngrijorător

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Neurochirurgul Dan Benția de la SANADOR a explicat la DC News cum o durere de cap persistentă, care nu cedează la tratamentul obișnuit, poate fi un semn de alarmă.

Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR a explicat, la DC News, cum se manifestă tumorile cerebrale, pacienții având simptome variate.

Dr. Dan Benția: O durere de cap permanentă poate fi un semn îngrijorător

„Semnele și simptomele pentru care un pacient vine la neurochirurg sunt diverse, de la o descoperire foarte întâmplătoare, asimptomatice, tumori mici, până la banala durere de cap, cefalee. Cine nu a avut o durere de cap? Durerea de cap, le spun și la studenții mei, este un simptom pe cât de frecvent, pe atât de nespecific, adică toate organele, inclusiv colecist, stomac, ficat etc. pot da dureri de cap, de coloana cervicală, probleme de spondiloză cervicală, viroze ș.a.m.d.

Cu toate acestea, o durere de cap permanentă poate fi un semn îngrijorător, dacă nu cedează la medicamentele uzuale de tratament. Alte simptome ar fi o criză de epilepsie, fapt grav, e patognomonic (n.red. simptom sau un semn clinic specific, încât prezența sa confirmă diagnosticul fără dubiu), care apare la un om adult, care nu consumă alcool sau alte toxice, pentru că cele două sunt factori de risc pentru epilepsie. Dar dacă nu este situația asta apare un semn de întrebare”, a spus dr. Dan Benția.

Dr. Dan Benția, despre tumorile cerebrale: Un mozaic de simptome

„Alte simptome pot fi un deficit motor, o pareză la față, mână, picior, tulburări de sensibilitate, amețeli, tulburări vizuale, de auz, psihice, tumori frontale. Sunt doar câteva din semnele și simptomele bolii. Este un mozaic de simptome. Ca și clasificare, durerile de cap, în anumită zonă craniană sunt cele mai frecvente.

Pacientul ajunge la neurochirurg cu un RMN, cu un CT, de preferat cu substanță de contrast, pentru că ele se văd, în general, prin această substanță și tumorile mai maligne prind și mai bine substanța de contrast, dar sunt și tumori care nu prind. Și se pune diagnosticul.

Sigur că trebuie o discuție amănunțită, în care pacientul să fie informat despre diagnosticul lui, despre probabilitatea de a fi o tumoare malignă sau benignă, rezultatul cert este doar la biopsie. Dar noi ne putem face o părere pe care să o spunem pacientului, referitoare la imagistică, dar certitudinea este doar bioptică, atenție”, a mai spus dr. Dan Benția, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC Medical și DC News.

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