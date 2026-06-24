Artroplastie robotică de revizie a genunchiului, realizată în premieră în România / foto

Intervenția a avut loc la Spitalul Clinic SANADOR, cu sistemul robotic CORI, singura platformă robotică din România indicată pentru artroplastia de revizie a genunchiului.

Prima artroplastie robotică de revizie a genunchiului din România a fost realizată la Spitalul Clinic SANADOR de echipa operatorie condusă de Dr. Liviu Ojoga, șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie, cu sistemul robotic CORI, într-un caz complex, la un pacient în vârstă de 67 de ani, care avea mobilitatea genunchiului sever limitată după o protezare anterioară. Intervenția marchează o etapă importantă pentru chirurgia ortopedică robotică din România, prin extinderea utilizării tehnologiei robotice de la artroplastia primară la cazurile dificile de revizie a protezei de genunchi.

„Astfel de premiere medicale sunt posibile la SANADOR datorită investițiilor constante în echipamente și tehnologii moderne și performante, dar și datorită echipelor medicale cu experiență, care pot integra aceste resurse în tratamentul pacienților. Obiectivul nostru este să le asigurăm pacienților din România acces la tratamente eficiente, aici, acasă, în condiții de siguranță și confort”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director general SANADOR.

Artroplastia robotică de revizie a genunchiului

Artroplastia de revizie a genunchiului este intervenția prin care o proteză de genunchi implantată anterior este înlocuită parțial sau total. Operația poate fi necesară atunci când proteza nu mai funcționează corespunzător, când apar durere persistentă, instabilitate, limitarea mobilității, uzură, probleme de poziționare a componentelor protetice sau alte complicații.

Comparativ cu artroplastia inițială, intervenția de revizie este de obicei mai dificilă, pentru că medicul operează pe un genunchi pe care deja s-a intervenit anterior, cu implant existent, țesuturi cicatriceale, modificări anatomice și capital osos redus. În aceste cazuri, conservarea osului rămas, repoziționarea corectă a noilor componente și restabilirea echilibrului articulației sunt esențiale pentru rezultatul funcțional.

Sistemul robotic CORI permite realizarea unui planning tridimensional intraoperator și ajută chirurgul să evalueze situația reală a genunchiului în timpul intervenției. În cazul unei artroplastii de revizie, aceste informații sunt importante pentru identificarea problemelor de poziționare ale protezei existente, evaluarea pierderilor osoase, ajustarea planului chirurgical și alegerea celei mai potrivite poziții pentru noile componente protetice.

Prin utilizarea sistemului robotic, echipa chirurgicală poate realiza rezecții osoase cât mai reduse, cu scopul de a conserva capitalul osos, poate restabili interliniul articular și poate obține o echilibrare optimă a genunchiului. Robotul nu înlocuiește chirurgul, ci îl asistă prin date precise și instrumente care permit personalizarea intervenției în funcție de anatomia și nevoile pacientului.

„Revizia unei proteze de genunchi este o intervenție complexă, care presupune o planificare atentă și adaptarea intraoperatorie la situația reală a pacientului. În acest caz, sistemul robotic CORI ne-a permis să realizăm un planning tridimensional al genunchiului, să repoziționăm noile componente protetice și să restabilim interliniul articular, cu rezecții osoase cât mai reduse, pentru a conserva capitalul osos”, a declarat Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie, șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Clinic SANADOR.



Pacientul și-a recâștigat autonomia



Pacientul trecuse anterior prin mai multe intervenții chirurgicale la nivelul genunchiului, după un accident rutier, și avea deja implantată o proteză de genunchi. Înaintea intervenției de revizie, mobilitatea articulației era sever limitată, cu un arc de mișcare de aproximativ 30 de grade, ceea ce afecta semnificativ mersul și activitățile zilnice.

Intervenția robotică de revizie a inclus îndepărtarea componentelor protetice vechi, excizia țesuturilor fibrotice care blocau mișcarea genunchiului, refacerea planului operator și implantarea noilor componente protetice. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar pacientul urmează în continuare un program de recuperare medicală, cu kinetoterapie, mobilizare pasivă și exerciții zilnice.

„Înainte de intervenție, nu puteam să mă încalț singur și îmi era foarte greu să îmi fac igiena piciorului. Acum, chiar dacă sunt încă în recuperare, pot să fac din nou aceste lucruri singur. Pentru mine, asta înseamnă autonomie recâștigată!”, a declarat pacientul.

Spitalul Clinic SANADOR



Intervenția a fost realizată într-un cadru medical integrat, care a inclus evaluare ortopedică specializată, investigații imagistice, echipă chirurgicală cu experiență în chirurgia robotică, anestezie și terapie intensivă, monitorizare postoperatorie și recuperare medicală. În cazurile complexe de revizie, continuitatea îngrijirii și colaborarea dintre specialități sunt importante pentru siguranța pacientului și pentru susținerea recuperării funcționale.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile chirurgicale complexe sunt realizate în unul din cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu competențe extinse. Această infrastructură permite managementul integrat al cazurilor dificile, de la evaluarea preoperatorie până la îngrijirea postoperatorie și recuperarea medicală.

Realizarea primei artroplastii robotice de revizie a genunchiului din România confirmă extinderea chirurgiei ortopedice robotice către cazuri complexe, în care experiența echipei medicale, planificarea personalizată și tehnologia avansată au un rol esențial. Pacienții care au durere, instabilitate sau mobilitate redusă după o proteză de genunchi implantată anterior trebuie evaluați de medicul ortoped, pentru stabilirea conduitei terapeutice adecvate.

Înființat în 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România care asigură o gamă complexă de servicii medicale, inclusiv chirurgie majoră, cu sprijinul Secției ATI de nivelul I, chirurgie cardiovasculară minim invazivă în primul bloc operator complet digitalizat din România și în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe de înaltă performanță, dar și urgențe medicale* și chirurgicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe adulți și copii, primul din sistemul medical privat, cu imagistică nonstop, 26 de linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe.