Tehnica revoluționară în tratarea metastazelor. Dr. Sorin Bogdan (SANADOR): Când se poate efectua și care sunt avantajele / video

Dr. Sorin Bogdan, medic primar radioterapie cu competențe în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR

Dr. Sorin Bogdan a vorbit despre o tehnică revoluționară folosită în tratarea metastazelor, a explicat cum se realizează și care sunt principalele avantaje.

Dr. Sorin Bogdan, medic primar radioterapie cu competențe în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR, a vorbit despre utilizarea stereotaxiei în cazul metastazelor și a explicat că aceasta poate fi folosită atunci când numărul metastazelor este limitat și acestea au dimensiuni mici.

Medicul a precizat că tratamentul este țintit și este necesară monitorizarea precisă a tumorii pentru protejarea țesutului sănătos.

„Dacă sunt metastaze, stereotaxia e utilă, e următoarea etapă, înainte de chirurgie”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Absolut! Avem resurse terapeutice pentru orice pacientă aflată în orice stadiu al bolii, pe parcursul traseului lor oncologic. Da, și stereotaxia poate fi luată în calcul în mod clar, în momentul în care vorbim de boala metastatică.

Avem oarecum limitările acesteia, date de numărul de metastaze, adică boala oncologică metastatică trebuie să fie limitată la doar câteva metastaze - două, trei până la cinci metastaze în două-trei sisteme ale corpului - iar aceste metastaze trebuie să fie totuși de dimensiuni mici ca să le putem iradia cu doze mari de iradiere.

Când vorbim de stereotaxie, vorbim de un tratament țintit, vorbim de un tratament totuși cu miză curativă, de aceea trebuie să ne asigurăm mereu că în momentul în care livrăm aceste doze de radioterapie, prin tehnică de stereotaxie, trebuie să știm exact unde le livrăm și de aceea putem să folosim tehnica IGRT, unde vedem imagistic în timp real unde este tumora, cum se mișcă aceasta, mai ales când vorbim de tumorile pulmonare, unde tumora pulmonară se mișcă în timpul respirației.

Sunt statistici care spun că aceasta, mai ales în bazele pulmonare, se poate mișca până la 2 cm și de aceea noi trebuie să știm în timp real unde se află această tumoră ca să iradiem strict pe aceasta, nu și țesut sănătos din jur.

De aceea sunt tehnici noi de iradiere, revoluționare, unde monitorizăm respirația pacientului, dacă acesta se mișcă, dacă suprafața pielii se mișcă”, a spus dr. Sorin Bogdan.



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Cum se realizează iradierea precisă a tumorii

Dr. Sorin Bogdan a explicat cum se realizează iradierea precisă a tumorii, prin monitorizarea pacientei cu ajutorul computerului tomograf și urmărirea mișcării tumorii în fiecare fază a respirației.

„Este o tehnică spectaculoasă, chiar revoluționară. Pacienta este monitorizată cu computerul tomograf”, a spus Val Vâlcu.

„Prima dată se efectuează un computer tomograf de plan, cu mijloacele de contenție specială, ne asigurăm ca pacienta nu mișcă absolut deloc, iar apoi trecem la efectuarea planului de tratament.

Mai trebuie spus că, mă întorc din nou la metastazele pulmonare, acestea în momentul în care se face scanarea, noi scanăm pacienta în fiecare fază respiratorie, de aceea putem vedea exact cum se mișcă tumora.

Apoi, în momentul în care conturăm și delimităm ceea ce vrem să iradiem, delimităm pe fiecare fază respiratorie și se va face o sumație a întregii mișcări tumorale și atunci vom ști exact în orice moment unde este situată tumora în momentul inspirului.

Când începe iradierea, rugăm pacienta să inspire și atunci tratamentul începe să-i fie livrat. În momentul în care nu mai poate să își țină respirația, acceleratorul se oprește, respiră normal câteva secunde, apoi reluăm de unde s-a încheiat anterior”, a spus dr. Sorin Bogdan.

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Avantajele stereotaxiei

Dr. Sorin Bogdan a explicat că principalul avantaj al stereotaxiei este iradierea precisă a țesutului bolnav, cu afectarea minimă a organelor din jur. Acesta a menționat și durata scurtă a tratamentului, dar și faptul că pacientele pot evita stresul unei intervenții chirurgicale.

„Care sunt avantajele acestei tehnici? Nu e iradiat decât țesutul bolnav, țesutul care trebuie eliminat”, a spus Val Vâlcu.

„Exact. Acesta este principalul avantaj, că iradiem doar ce trebuie iradiat și că organele nobile din jur nu sunt afectate sau sunt afectate în măsură foarte mică și că putem livra o doză mare de iradiere, o doză cu scop curativ, o doză tumoricidă. Acestea sunt principalele avantaje.

Un alt avantaj este că tratamentul durează puțin și, în comparație cu chirurgia metastatică, este un megaavantaj, pentru că pacienta nu mai trebuie să treacă printr-un stres chirurgical. Atunci când vorbim de stereotaxie, vorbim de un număr de 5-6 ședințe efectuate cam în 15 minute în fiecare zi. Consider că este un avantaj important pentru paciente” , a spus dr. Sorin Bogdan la DC Medical și DC News.

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