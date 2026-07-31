Planul Roşu de Intervenţie, activat Argeş. Microbuzul echipei de juniori Dinamo a intrat într-un copac, după ce șoferul a făcut infarct. Un mort și mai mulți răniți - FOTO/VIDEO

Foto: ISU Argeș

Accident grav în județul Argeș! Un microbuz cu 16 persoane a ieşit în afara părţii carosabile în Câmpulung. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Din primele informații, o persoană a murit, iar printre victime se numără și copii. În microbuz se aflau membrii echipei de juniori Dinamo.

UPDATE 2: În microbuz se afla echipa secundă a Dinamo. Șoferul ar fi făcut infarct. Persoana decedată era membru al staff-ului medical al echipei

"Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori", transmite Dinamo 2 într-un comunicat.

UPDATE 1: Mai multe forțe trimise la locul accidentului

IGSU transmite că dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic.

Știrea inițială:

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat în judeţul Argeş, după ce un microbuz a ieşit de pe șosea și a intrat într-un copac. Din primele informații, un bărbat a fost declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de echipele de salvare. Se pare că în microbuz se aflau și copii.

"Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate.

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD", transmite IGSU.

Sursa fotografiilor: ISU Argeș