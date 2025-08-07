Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate

Care este tratamentul corect pentru ulciorul la ochi. Medicul oftalmolog Monica Pop ne-a explicat.
Într-un episod special din Academia de Sănătate, Prof. Dr. Monica Pop, medic oftalmolog, atrage atenția asupra tratamentului corect pentru orjelet (ulcior), o afecțiune aparent minoră, dar frecvent tratată greșit.
Ce a explicat Monica Pop în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News:
Urmărește emisiunea completă și află de ce orjeletul nu e deloc o problemă de neglijat!
VIDEO
de Val Vâlcu
