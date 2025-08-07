Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate

Care este tratamentul corect pentru ulciorul la ochi. Medicul oftalmolog Monica Pop ne-a explicat.

Într-un episod special din Academia de Sănătate, Prof. Dr. Monica Pop, medic oftalmolog, atrage atenția asupra tratamentului corect pentru orjelet (ulcior), o afecțiune aparent minoră, dar frecvent tratată greșit.

Ce a explicat Monica Pop în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News:

Orjeletul este cauzat de stafilococ și răspunde exclusiv la oxacilină și sinerdol.

Nu trebuie folosite unguente oftalmologice, deoarece blochează drenajul natural.

Intervenția chirurgicală la copii nu e necesară, dacă tratamentul corect e aplicat de la început.

Soluția constă în picături preparate în farmacie, nu produse de pe raft.

Sunt foarte puțini medici care cunosc tratamentul corect.

Se opune ferm leacurilor populare precum compresele calde sau instilațiile fără fundament medical. De ce? Află din emisiunea Academia de Sănătate, o emisiune mai veche pe care trebuie să o readucem în atenția dvs.

Urmărește emisiunea completă și află de ce orjeletul nu e deloc o problemă de neglijat!

