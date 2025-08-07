Data publicării:

EXCLUSIV  Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sanatate
Foto: DC NEWS
Foto: DC NEWS

Care este tratamentul corect pentru ulciorul la ochi. Medicul oftalmolog Monica Pop ne-a explicat.

Într-un episod special din Academia de Sănătate, Prof. Dr. Monica Pop, medic oftalmolog, atrage atenția asupra tratamentului corect pentru orjelet (ulcior), o afecțiune aparent minoră, dar frecvent tratată greșit.

Ce a explicat Monica Pop în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News:

  • Orjeletul este cauzat de stafilococ și răspunde exclusiv la oxacilină și sinerdol.
  • Nu trebuie folosite unguente oftalmologice, deoarece blochează drenajul natural.
  • Intervenția chirurgicală la copii nu e necesară, dacă tratamentul corect e aplicat de la început.
  • Soluția constă în picături preparate în farmacie, nu produse de pe raft.
  • Sunt foarte puțini medici care cunosc tratamentul corect.
  • Se opune ferm leacurilor populare precum compresele calde sau instilațiile fără fundament medical. De ce? Află din emisiunea Academia de Sănătate, o emisiune mai veche pe care trebuie să o readucem în atenția dvs.

Urmărește emisiunea completă și află de ce orjeletul nu e deloc o problemă de neglijat!

VIDEO

Youtube video image

Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
