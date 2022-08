Prof dr Anca Trifan: Totul despre Virusul hepatitic C, la Academia de Sănătate

Prof dr Anca Trifan, reputat hepatolog din Iași, revine la Academia de Sănătate, luni, 22 august, de la ora 11.00, pentru ne explica cum a evoluat tratamentul contra infecției cu virusul hepatitic C și al hepatitei pe care o provoacă, dar și pentru a ne spune povestea premiului Nobel câștigat în 2020 de cei trei cercetători care l-au descoperit.

Prof dr Anca Trifan, de la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie și de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, din Iași, este fostul președinte al Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie.

„Premiul Nobel pentru Medicină și Fiziologie din acest an, este un subiect care a mai fost abordat de mass-media românească, dar consider că este important dată fiind importanța descoperirii celor trei savanți care au luat acest premiu în 2020. Cei trei savanți premiați cu Nobel sunt Harvey J. Alter, Michael Houghton și Charles M. Rice, pentru descoperirea virusului hepatitic C. Doamna profesor dr Anca Trifan, ca hepatolog, sigur că s-a confruntat cu acest virus de-a lungul timpului și o să încercăm să rememorăm toate problemele pe care le-a creat virusul respectiv”, explică academicianul Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate.

Emisiunea va fi retransmisă luni, 22 august de la ora 11.00, simultan pe paginile de Facebook DC News și DC Medical și pe canalul de Youtube DC Medical și DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News