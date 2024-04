Ucraina spune că a recucerit insula Nestryha, la gura de vărsare a râului Nipru / hartă

Potrivit comandantului șef, trupele ruse continuă să încerce să alunge forțele ucrainene din Krynky, pe malul stâng al regiunii Herson, scrie RBC.

„Inamicul nu are succes în niciuna dintre direcții. Mai mult, în sectorul Herson, unitățile noastre au reușit să avanseze în zona Veletenske și să stabilească controlul asupra insulei Nestryha“, a spus Syrskyi.

Trupele ucrainene ocupă de câteva luni un cap de pod pe malul stâng al regiunii Herson, lângă satul Krynky. Mai mult, armata ucraineană a reușit chiar să o extindă înaintând pe malul stâng.

În tot acest timp, rușii au încercat să alunge forțele armate ucrainene de acolo, dar au eșuat. Chiar pe 28 aprilie, armata rusă, cu sprijinul aviației, a atacat de trei ori pozițiile ucrainene din zona Krynky.

