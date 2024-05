În Marea Britanie, bărbații primesc bani pentru a slăbi: O inițiativă care ar putea revoluționa lupta împotriva obezității

Studiul, prezentat la Congresul European privind Obezitatea de la Veneția, a fost finanțat de guvern și a recrutat 585 de bărbați din Bristol, Glasgow și Belfast prin intermediul cabinetelor de medicină generală, scrie The Times.

Participanților li s-a lansat provocarea de a pierde și de a menține 10% din greutatea corporală într-un an și li s-a promis un premiu în bani de 400 de lire sterline pentru atingerea acestui obiectiv, cu sume mai mici de bani dacă pierd mai puțină greutate. În medie, bărbații au pierdut 4,8% din greutatea corporală și au primit câte 128 de lire sterline fiecare, 27 de bărbați primind întreaga sumă de 400 de lire sterline.

Schema, numită "Game of Stones", a implicat și mesaje text zilnice care le aminteau bărbaților de stimulentul de 400 de lire sterline și le ofereau sfaturi și rețete sănătoase.

Textele au fost scrise "de bărbați și pentru bărbați" și includeau mementouri precum "mergi pe un alt traseu spre casă pentru a evita magazinul de kebab" și de ce ajută "să nu-ți mai tratezi corpul ca pe un coș de gunoi".

Autorii studiului au declarat că schema ar putea fi acum extinsă în cadrul NHS, iar nivelurile de pierdere în greutate obținute au fost mult mai mari decât cele observate în cadrul cursurilor de slăbire.

În cadrul acestei scheme, bărbații primesc 50 de lire sterline dacă pierd 5% din greutatea corporală în termen de trei luni și încă 150 de lire sterline pentru pierderea a 10% în termen de șase luni. Apoi, își asigură ultima tranșă de 200 de lire sterline dacă își mențin această greutate timp de încă șase luni. Bărbații au patru cântăriri pe an. Cercetătorii au declarat că abordarea prin mesaje text a fost deosebit de potrivită pentru bărbați, deoarece aceștia "adesea nu le place să meargă la grupurile tradiționale de slăbire". Studiul este încă în desfășurare, iar abordarea va fi testată acum și la femei.

Experții au declarat că plata oamenilor pentru a slăbi ar putea fi rentabilă pentru NHS pe termen lung, deoarece reduce costurile de tratament pentru afecțiunile legate de obezitate, cum ar fi diabetul și bolile de inimă.

Profesorul Pat Hoddinott de la Universitatea din Stirling, Scoția, autoarea studiului, a declarat că programul este "gata să fie extins acum și suntem încrezători că se poate face acest lucru".

Ea a adăugat: "Cu siguranță credem că acest lucru este util. Pierderea în greutate a fost mai mare decât în cazul multor servicii de gestionare comportamentală a greutății care sunt oferite în prezent în Marea Britanie. Acestea tind să fie foarte intensive și am constatat că nu sunt atractive pentru bărbați.

"Pierderea în greutate poate face oamenii să se simtă mai bine, reduce riscul multor probleme de sănătate, cum ar fi diabetul, și ajută serviciul de sănătate în scopul său de a menține bărbații sănătoși. Cu toate acestea, știm că bărbaților adesea nu le place să meargă la grupurile tradiționale de slăbire.

Stimulentele în numerar s-au dovedit a fi o strategie populară și eficientă pentru pierderea în greutate, iar schema a fost o "opțiune atractivă pentru medicii de familie" și mai bună decât recomandarea actuală dată pacienților de a participa la 12 sesiuni de slăbire, a declarat Haddinott.

Ea a adăugat: "Această inițiativă ar fi o soluție cu costuri reduse pe care serviciul de sănătate ar putea să o ofere bărbaților, necesitând doar patru scurte întâlniri pentru cântărire, iar banii fiind plătiți doar la sfârșit celor care pierd peste 5% din greutatea inițială.

"Participarea scade foarte mult pentru acele [cursuri de slăbire]. Este bine la început, dar oamenii nu mai merg. Ca medic de familie, am văzut acest lucru tot timpul, așa că de aceea am vrut să concepem ceva care să fie mai ușor pentru NHS. Textele singure nu au fost suficiente, stimulentele financiare au fost acel mic factor de motivare în plus."

Haddinott a declarat că speră ca schema "să se plătească singură" pe termen lung, deoarece pacienții ar avea nevoie de mai puțin tratament. Cercetările arată că NHS cheltuiește în medie între 979 și 1.375 de lire sterline pe an pentru îngrijirea unui pacient obez, comparativ cu 638 de lire sterline pentru o persoană cu o greutate sănătoasă, din cauza ratelor mai mici de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă, diabetul de tip 2 și durerile articulare.

Jane DeVille-Almond, președintele Societății Britanice de Obezitate, a declarat că recompensele în bani ar fi probabil mai ieftine pentru NHS decât costul angajării de personal pentru mai multe clinici intensive de slăbire.

Ea a declarat: "Aceasta este o veste interesantă și cu siguranță avem nevoie de o modalitate ușoară și rentabilă de a face societatea să slăbească.

"Bărbații sunt un grup deosebit de dificil de angajat în sistemul nostru de sănătate, așa că mesajele text și stimulentele financiare sunt o modalitate excelentă de a merge mai departe."

