€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Politica SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Data actualizării: 18:33 21 Dec 2025 | Data publicării: 18:20 21 Dec 2025

BREAKING NEWS SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Autor: Roxana Neagu

presedintele nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Rezultatele unui sondaj CURS publicat astăzi vin cu multe surprize.

Sondajul CURS, ale cărui rezultate au fost publicate astăzi, 21 decembrie 2025, vine cu mai multe surprize. 

Dacă la ultimele alegeri, suveranismul nu s-a remarcat prin vot, în sondaje, reprezentanții săi sunt primii cotați. 

Prin urmare, electorul își pune cea mai mare încredere în Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, anulate de CCR. 40% își exprimă încrederea în acesta. 

Pe locul al doilea este George Simion, liderul AUR, cu 37% încredere, urmat îndeaproape de președintele țării, Nicușor Dan, cu 35%. 

Revenim cu informații 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sondaj curs
incredere politicieni
sondaj
nicusor dan
calin georgescu
george simion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 24 minute
Accize mai mari din 2026: Cum a evoluat consumul de alcool în România
Publicat acum 27 minute
Rute alternative pentru românii care se întorc acasă de Crăciun. Coloană de 11 kilometri pe sensul Nădlac - București
Publicat acum 59 minute
Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile de Crăciun
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close