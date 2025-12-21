SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea

Sondajul CURS, ale cărui rezultate au fost publicate astăzi, 21 decembrie 2025, vine cu mai multe surprize.

Dacă la ultimele alegeri, suveranismul nu s-a remarcat prin vot, în sondaje, reprezentanții săi sunt primii cotați.

Prin urmare, electorul își pune cea mai mare încredere în Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, anulate de CCR. 40% își exprimă încrederea în acesta.

Pe locul al doilea este George Simion, liderul AUR, cu 37% încredere, urmat îndeaproape de președintele țării, Nicușor Dan, cu 35%.

Revenim cu informații