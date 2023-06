Sondaj ARGUMENT. Sociologul Mădălina Hideg: „PNL va stabili, practic, cine va fi viitorul primar general al Bucureștiului”. Un element cheie, semnal de alarmă pentru toate partidele

Argument, institutul de sondare DCMedia Group, a realizat un sondaj la comanda DC News privind intenția de vot pentru Primăria București. Sociologul Mădălina Hideg a analizat procentele care au rezultat.

Scenarii câștigare alegeri la Primăria București Scenariul 1: Nicușor Dan independent

Dacă Nicușor Dan ar candida ca independent, Gabriela Firea, susținută de PSD, ar câștiga alegerile. Firea ar lua 37,3%, iar Nicușor Dan 28,3%. Vlad Voiculescu (USR) ar obține 14,6%, George Simion 11%, iar Sebastian Burduja 8,8%.

Scenariul 2: Nicușor Dan, susținut de PNL și USR, ar câștiga

Dacă Nicușor Dan ar fi susținut de PNL și USR, ar câștiga alegerile cu 43,5%, iar Gabriela Firea, PSD, 41,3%. George Simion (AUR) ar lua 15,2%.

Scenariul 3: Nicușor Dan, susținut de USR, PMP și Forța Dreptei

Dacă Nicușor Dan ar fi susținut de USR, PMP și Forța Dreptei ar obține 36,2%, foarte aproape de Gabriela Firea, susținută de PSD, cu 37,7%. George Simion, AUR, ar lua 14,9%, iar Sebastian Burduja, susținut de PNL, ar lua 11,2%.

Scenariul 4: Nicușor Dan, susținut de USR, PMP, Forța Dreptei, iar Gabriela Firea, de PSD și PNL

Dacă Firea ar fi susținută de PSD și PNL ar câștiga alegerile cu 44,4%, conform cercetării Argument. Nicușor Dan, susținut de USR, PMP, Forța Dreptei ar lua 40,2%, iar George Simion, AUR, ar obține 15,4%.

„PNL va stabili, practic, cine va fi viitorul primar general al Bucureștiului. Studiul ARGUMENT arată că cine va face alianță cu PNL are șanse mai mari să câștige alegerile. Altfel – Gabriela Firea este ușor în fața lui Nicușor Dan, care în trei ani nu a reușit să capitalizeze încrederea de care s-a bucurat din partea bucureștenilor la început de mandat. Oamenii nu sunt foarte mulțumiți acum de activitatea sa de Primar General și unii caută soluții alternative.



Pe de altă parte, Gabriela Firea are dezavantajul că aparține partidului care în următorul an va fi vioara întâi în Guvern, dacă se va face rotativa. Nu va fi un an ușor, având în vedere mult mediatizata gaură din buget, și este posibil ca Guvernul să fie nevoit să ia unele măsuri nepopulare, pe care le vor deconta candidați PSD la următoarele alegeri.



Și să nu uităm că, oricum, în politică matematica are alte reguli. Fidelitatea electoratului crește în funcție de nivelul de educație. Depinde care va fi profilul celor care se vor prezenta la urne. În plus, la ora actuală mai mult de patru din zece bucureșteni declară că nu vor merge la vot sau că încă nu știu cu cine să voteze, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru toate partidele politice. Va fi o campanie intensă și interesantă”, a spus sociologul Mădălina Hideg pentru DC News.

