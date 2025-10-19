€ 5.0889
Data actualizării: 17:59 19 Oct 2025 | Data publicării: 17:43 19 Oct 2025

Primăria Capitalei se joacă. Viitorul primar, calcule politice/ Sondaj CURS 
Autor: Roxana Neagu

sah politic Foto: Pixabay
 

Se fac calculele pentru Primăria Capitalei.

Ultimul sondaj CURS arată cine este primul cotat în preferințele românilor pentru scaunul lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei, astăzi ocupat de Stelian Bujduveanu, interimar. 

Băluță, în top. USR și PNL, umăr la umăr

Primul cotat ar fi Daniel Băluță, de la PSD, cu 25%. El ar fi urmat de Cătălin Drulă de la USR. Ciprian Ciucu, de la PNL, e pe același loc cu eventualul candidat USR, respectiv 18% intenție de vot.  Dacă ar exista o alianță între USR și PNL, acestea ar fi peste PSD în intenție de vot, așa explicându-se și ping pong-ul între partidele coaliției de guvernare. 

Sondajul a fost realizat în perioada 8 - 17 octombrie, pe un eşantion de 1.072 de respondenţi, marja de eroare fiind de 3%. 

Alți candidați

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%.

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) şi Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmaţi de Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%.

Pentru Consiliul General, USR s-ar afla pe primul loc, cu 22% din voturi, urmat de PSD (21%) şi AUR (21%). PNL ar obţine 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi S.O.S. România câte 5%, indică cercetarea CURS.

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României la 3% .

Mai mult de jumătate dintre respondenţi (51%) consideră că în 2026 ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general al Capitalei.

Primarul interimar al Capitalei nu apare în sondaj. 

sondaj
alegeri bucuresti
alegeri locale
alegeri bucuresti 2025
