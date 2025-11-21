SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză

Președintele Nicușor Dan, cel mai cunoscut politician al țării, conform notorietății din sondajul INSCOP, prezintă cea mai mare încredere în fața românilor, respectiv 44,2%. El este urmat de premierul Ilie Bolojan, cu 36,6%. Pe al treilea lor se află primarul Daniel Băluță (PSD), candidat la Primăria Capitalei, cu 33,8%, urmat îndeaproape de contracandidatul de la PNL, primarul Ciprian Ciucu - 31,1%. Călin Georgescu completează ”top 5” politicieni cu o încredere de 25,9%.

De precizat este că, din cei menționați anterior, doar Ciprian Ciucu are o notorietate sub 90%, aflându-se chiar la 74,4%.

Sondaj INSCOP, încredere politicieni noiembrie 2025

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Capitală, are un procent de încredere de 19%, fiind și el mai puțin cunoscut - 78%. Este urmat de Dominic Fritz cu 17%, aproape la egalitate cu Anca Alexandrescu - deși aceasta din urmă este mult mai cunoscută - 80% față de 69%.

Printre cei mai cunoscuți se numără George Simion, liderul AUR. Însă procentul de încredere pentru George Simion, aflat la o notorietate de 98,6% (pe locul al doilea după președintele țării) este de doar 17,1%, la egalitate cu Anca Alexandrescu.

Sondaj INSCOP - observații cu iz politic

Este cunoscută ”lupta” între Palate, respectiv Cotroceni vs. Victoriei. din această perspectivă, vedem că președintele Nicușor Dan este cel care prezintă mai multă încredere în fața românilor decât premierul Ilie Bolojan.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Informat.ro în cadrul proiectului Barometrul Informat.ro - INSCOP. Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.