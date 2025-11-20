€ 5.0889
Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
Data actualizării: 11:35 20 Noi 2025 | Data publicării: 10:43 20 Noi 2025

Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
Autor: Tiberiu Vasile

vot-alegeri-primaria-capitalei-bucuresti vot alegeri primaria capitalei - Foto: Freepik @joelmirbarbosa
 

Un nou sondaj pentru alegerile locale din București redesenează ierarhia electorală. Un candidat urcă spectaculos pe locul trei în preferințele electoratului, având șanse reale pentru Primăria Capitalei.

Un sondaj INSCOP surprinde intenția de vot pentru Primăria Generală a Municipiului București. Rezultatele sondajului pentru alegerile din București vin cu o surpriză uriașă: creșterea accentuată a Ancăi Alexandrescu, independentă, susținută de AUR. Aceasta se plasează pe locul al treilea în preferințele electoratului din București, devansându-l considerabil pe Cătălin Drulă, candidatul USR. 

Alegeri București: Anca Alexandrescu vine din urmă

Pe segmentul alegătorilor care au declarat o opțiune de vot (83,6% din eșantion), lider rămâne Daniel Băluță (PSD) cu 26,6% din intenții. Urmează Ciprian Ciucu (PNL) cu 24,2% și Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) cu 19,1%. Cătălin Drulă (USR) ar atrage 11,6% dintre respondenți, Ana Ciceală (SENS) 6,5%, iar Alexandru Zidaru Makaveli și Eugen Teodorovici (ambii independenți) câte 3,5% fiecare. Vlad Gheorghe (Partidul DREPT) și Dan Cristian Popescu (independent) obțin 1,7% fiecare, iar restul candidaților înregistrează procente individuale sub pragul a 1%.

Sondaj printre cei care sigur merg la vot: Anca Alexandrescu amenință primele două locuri

Când e vorba de alegătorii declarați ca „mobilizați” (siguri că merg la vot) (62,9% din eșantion), distribuția se modifică ușor: Ciprian Ciucu preia prima poziție cu 27,1%, urmat de Daniel Băluță cu 24% și Anca Alexandrescu cu 21,3%. Cătălin Drulă rămâne în jurul a 12,1%, Ana Ciceală crește la 7,6%, iar Alexandru Zidaru Makaveli și Eugen Teodorovici ating fiecare circa 2%. Procentele pentru candidații restanți rămân sub 2% în rândul mobilizaților.

Sondajul a inclus și o estimare a intenției de participare: pe o scală 1–10 (1 = „sigur nu”, 10 = „sigur da”), majoritatea bucureștenilor se plasează la extremul optimismului: 72% au bifat „10” - adică sunt hotărâți să voteze. Distribuția completă arată însă și un segment de nehotărâți și reticenți la urne, în special în cote foarte mici în intervalele 1–4.

Datele au fost culese între 17 și 19 noiembrie 2025, prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion stratificat de 1.107 persoane reprezentativ pentru populația municipală cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă a sondajului este ±2,95% la un nivel de încredere de 95%.

CITEȘTE ȘI: Cine este Ciprian Ciucu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

Cine este Anca Alexandrescu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

Portret Cătălin Drulă, candidat la Primăria București, 2025: CV, program electoral, familie
 

