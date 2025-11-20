Cine este Ciprian Ciucu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, s-a născut pe 16 martie 1978, în Pitești. El urmărește acum să facă tranziția de la conducerea Sectorului 6 la Primăria Generală a Municipiului București.

Ciprian Ciucu la alegerile pentru PMB

Candidatul PNL la PMB este la al doilea mandat la conducerea Sectorului 6, după ce a câștigat alegerile, în vara anului 2024, cu 73% din voturi. Prim-vicepreședintele PNL și-a depus candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei pe 13 noiembrie, fiindu-i validată, două zile mai târziu, de Biroul Electoral Municipal.

CV-ul lui Ciprian Ciucu - Studii și funcții

Ciprian Ciucu are o pregătire academică în domeniul Științei Politice și al politicilor publice.

Absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde a obținut atât diploma de licență în Științe Politice (1996-2000), cât și o diplomă de master în Politici Publice și Integrare Europeană (2000-2001).

De-a lungul carierei sale, Ciucu a ocupat diverse funcții în administrația publică, organizații neguvernamentale, instituții internaționale și proiecte finanțate din fonduri europene.

A lucrat ca expert, formator, evaluator de politici publice, manager de proiect și consultant pentru instituții precum Comisia Europeană, Banca Mondială, GIZ, ministere din România și Republica Moldova, administrații locale, ONG-uri și instituții academice. Activitatea lui a vizat domenii precum reformă administrativă, planificare strategică, achiziții publice, management public, dezvoltare organizațională, comunicare publică și integrare europeană.

Experiența profesională este marcată de proiecte internaționale în România, Republica Moldova și Georgia; el a oferit expertiză în evaluarea strategiilor publice, elaborarea programelor de cooperare transfrontalieră, dezvoltarea capacității administrative, monitorizarea și evaluarea programelor guvernamentale și formarea funcționarilor publici. Potrivit CV-ului său, Ciprian Ciucu a coordonat echipe de proiect, a elaborat manuale, a organizat traininguri și a contribuit la conceperea de politici publice și strategii naționale.

În paralel, Ciucu a activat și în mediul academic, fiind lector la Universitatea din București (2007-2013), unde a predat management de proiect și a participat la dezvoltarea curriculumului universitar. El are experiență în comunicare, relații publice și marketing, fiind implicat în campanii de comunicare, dezvoltare de site-uri, elaborarea de materiale informative și relaționarea cu presa.

(2007-2013), unde a predat management de proiect și a participat la dezvoltarea curriculumului universitar. El are experiență în comunicare, relații publice și marketing, fiind implicat în campanii de comunicare, dezvoltare de site-uri, elaborarea de materiale informative și relaționarea cu presa. Pe lângă activitatea profesională, Ciucu este autor și coautor al mai multor studii, rapoarte, analize de politici publice și ghiduri , publicate în cadrul Centrului Român de Politici Europene și altor instituții de profil. Domeniile abordate includ spațiul Schengen, sistemul de pensii, politici europene, evaluarea reformelor, relațiile România-Republica Moldova și funcționarea instituțiilor publice.

El a câștigat funcția de primar al Sectorului 6 în 2020, din partea PNL, ca patru ani mai târziu să câștige un nou mandat.

Programul electoral al lui Ciprian Ciucu pentru Primăria București

Ciprian Ciucu a decis să candideze la Primăria Capitalei pentru că vrea să trăiască într-un „oraș pus la punct”. La anunțarea candidaturii, el a punctat că vrea un București „ordonat”, în care cetățenii să aibă mereu apă caldă și căldură, programul serviciilor publice să fie unul „predictibil”, iar RATB-ul „să ajungă la timp”.

Ciucu a mai declarat că își mai dorește un București care „să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri, nu să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate”, potrivit Agerpres.

El a mai punctat că vrea să facă din Capitală un „proiect al vieții” sale, sloganul său de campanie fiind „Bucureștiul pus la punct”.

Familia lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a spus că își protejează familia de expunerea publică, afirmând că „familia trebuie să fie protejată” și că fiica sa „vrea să aibă o viață cât se poate de normală”.

În rolul de părinte se descrie ca fiind „un tată care caută să petreacă timp cu fiica lui”, implicat în viața ei și atent la mediul în care crește, chiar dacă regretă că uneori cariera l-a ținut departe: „n-am reușit întotdeauna să dau suficient de mult timp”. Când își autoevaluează rolul de tată, el spune: „cred că un 8, așa… acum contează ce notă îmi dă ea”, a punctat Ciucu într-un dialog „de la părinte la părinte” realizat de Dan Cruceru - Taticool.

Acesta a dezvăluit, în exclusivitate pentru DCNews, că deține încă o pisică, pe lângă cea care a devenit „vedetă”, de la Primăria Sectorului 6: „A crescut foarte mult. E foarte drăguță. Cea de la serviciu face ce fac pisicile cel mai mult, doarme. Cea de acasă se scoală dimineață, la ora 05.00, dar o iubesc și o accept așa cum e”, a spus candidatul PNL la DCNews.

Declarația de avere a lui Ciprian Ciucu

Ciucu a declarat că locuiește într-un apartament comunist de „61 de metri pătrați” și că e „obișnuit” cu spațiile modeste din copilărie.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Ciprian Ciucu deține un teren în Podu Dâmboviței, județul Argeș, cu o suprafață de 5047 m², și în Ordoreanu, județul Ilfov, cu o suprafață de 500 m². El are și două apartamente în București: unul de 34 m² dobândit în 2004 și altul de 61 m² dobândit în 2010. De asemenea, Ciucu are și o mașină marca Renault, an fabricație 2023.

Ciprian Ciucu are conturi curente în valoare de 25.950 lei, respectiv 913 euro și 70 dolari, depozite și fonduri de investiții în valoare de 16.287 euro, respectiv 40.270 lei. De asemenea, Ciucu are împrumuturi acordate în valoare de 278.696 lei către PNL și datorii către bănci și persoane fizice în valoare de aproximativ 345.189 lei și 46.303 euro.

