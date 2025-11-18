€ 5.0844
Subcategorii în Stiri

Candidați la primăria București 2025. Lista finală a candidaturilor la alegerile locale
Data actualizării: 10:24 18 Noi 2025 | Data publicării: 09:38 18 Noi 2025

Candidați la primăria București 2025. Lista finală a candidaturilor la alegerile locale
Autor: Tiberiu Vasile

vot-urna-alegeri-2_42255500 Lista finală a candidaturilor la alegerile pentru București. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Biroul Electoral Municipal a admis candidaturile pentru București.

Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 depuse pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Luni s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură.

Lista finală a candidaților la Primăria București

Potrivit site-ului BEM, vor intra în cursa electorală la alegerile locale parţiale din 7 decembrie următorii candidaţi:

* Cătălin Drulă (USR)

* Ciprian Ciucu (PNL)

* Anca Alexandrescu (Alianţa electorală Dreptate pentru Bucureşti)

* George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

* Daniel Băluţă (PSD)

* Virgil Alexandru Zidaru (independent)

* Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

* Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

* Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

* Vlad Gheorghe (independent)

* Eugen Orlando Teodorovici (independent)

* Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

* Gheorghe Neţoiu (independent)

* Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

* Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

* Angela Negrotă (independent)

* Dănuţ Angelo Trifu (independent)

BEM a amânat luni pronunţarea asupra candidaturii lui Dan Cristian Popescu (independent). Şi Filip Constantin Titian şi-a depus dosarul, iar Biroul Electoral urmează să analizeze documentele.

Totodată, BEM a respins candidaturile independente depuse de Maria Marcu şi Dumitrică Stan. Dosarele acestora au fost incomplete şi nu au avut liste de susţinători.

Hotărârile BEM pot fi contestate de cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Acestea rămân definitive pe data de 23 noiembrie, conform Agerpres.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat la primărie

Potrivit legii care guvernează alegerile locale în România (Legea nr. 115/2015), un candidat la primărie trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale specifice. În primul rând, este necesar să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România, iar vârsta minimă la data alegerilor este de 23 de ani.

De asemenea, legea interzice candidatura persoanelor care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni intenționate, adică cu vinovăție. Un alt criteriu esențial este acela al compatibilității: nu pot candida cei care ocupă deja funcții ilegale de combinat cu primăria, conform dispozițiilor legale.

La depunerea candidaturii, este obligatoriu să fie incluse mai multe documente: declarație de acceptare a candidaturii (cu date personale și profesionale), declarație de avere și declarație de interese. În plus, lista susținătorilor este o cerință aparte în cazul candidaților independenți: aceștia trebuie să strângă semnături de la cel puțin 1 % din alegători, dar în municipiul București pragul minim este de 1.000 susținători.

Lista respectivă trebuie să conțină informații detaliate despre fiecare susținător (nume, prenume, cetățenie, ziua nașterii, adresa, seria actului de identitate, semnătură) și trebuie depusă la biroul electoral al circumscripției, într-un exemplar original și o copie. Nu în ultimul rând, biroul electoral verifică respectarea tuturor condițiilor de legalitate - dacă candidatul sau lista de susținători nu îndeplinește rigorile prevăzute de lege, candidatura poate fi respinsă, conform portalului legislativ.

CITEȘTE ȘI:

Portret Cătălin Drulă, candidat la Primăria București, 2025: CV, program electoral, familie
 

Ciprian Ciucu acuză că sondajele pentru Primăria Capitalei sunt „măsluite”: „Eu am datele reale”
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

candidati
primaria bucuresti
primaria bucuresti alegeri
validati
