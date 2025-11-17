Portret Cătălin Drulă, candidat la Primăria București, 2025: CV, program electoral, familie

Cătălin Drulă s-a născut în 2 mai 1981, în București. Acesta vine în fața alegătorilor ca un tehnocrat cu un parcurs profesional clădit înainte de intrarea sa în politică.

CV‑ul lui Cătălin Drulă – studii și funcții

De formație programator și cu experiență în companii de tehnologie, el a acumulat și mai multe brevete de inventator, fiind coautor pe soluții dezvoltate în industria dronelor. În paralel, a devenit cunoscut în spațiul public după ce a fondat o organizație care monitoriza modul în care statul construia autostrăzi, atrăgând atenția asupra întârzierilor și a disfuncționalităților din proiectele majore de infrastructură.

Absolvent al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu”, promoția 1999, Drulă și-a continuat studiile la Universitatea din Toronto, unde și-a finalizat atât licența (2002), cât și masterul (2005). Potrivit informațiilor oficiale din CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților, a fondat Personal Networks SRL, un startup activ în domeniul tehnologiilor de Proximitate prin Bluetooth, unde a fost director executiv între 2006 și 2008.

Ulterior, a lucrat ca inginer software în mai multe companii cu profil avansat, precum Cresta Technologies, Willow Garage, Suitable Technologies sau Zipline, unde numele său apare pe opt brevete privind sisteme de management pentru vehicule autonome.

În 2016, a intrat în echipa guvernului condus de Dacian Cioloș, fiind consilier de stat responsabil de infrastructura de transport. Experiența acumulată în mediul tehnologic și interesul pentru infrastructură l-au propulsat rapid în zona decizională.

Ce realizări a avut ca ministru al Transporturilor

Numirea sa în fruntea Ministerului Transporturilor, în Cabinetul Cîțu, în decembrie 2020, a marcat trecerea de la roluri tehnice la responsabilități executive majore. Mandatul său s-a remarcat prin încercarea de a reforma instituții și proceduri considerate ineficiente. A urmărit eliminarea spațiilor comerciale din stațiile de metrou, un demers contestat de sindicate, dar pe care l-a justificat public prin nevoia de transparență și ordine în administrarea Metrorex.

Conflictul cu liderul sindical Ion Rădoi, izbucnit în primăvara anului 2021, l-a adus pe Drulă în prim-planul dezbaterilor publice. Blocarea metroului pentru o zi de către protestatari a generat un scandal major, iar replica sa - „Rădoi, s-a terminat! Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge” - a devenit un moment definitoriu al mandatului.

În aceeași perioadă, numele său a apărut în stenograme ale Direcției Naționale Anticorupție, în contextul unor discuții privind presiuni pentru numiri în companiile din subordinea Ministerului Transporturilor. „Nu pot să spun că-i om, e un câine acest Drulă și trebuie să găsim o soluție pentru el”, afirmau ei atunci. Drulă a declarat ulterior că a pus la dispoziția procurorilor toate documentele cerute, subliniind că în minister exista o echipă care colabora intens cu anchetatorii.

Ruptura de guvernul Cîțu a avut loc în septembrie 2021, când miniștrii USR și-au prezentat demisiile acuzând lipsa de colaborare și deciziile „toxice” ale premierului.

Parcursul în USR și în politică

Activitatea politică a lui Cătălin Drulă în USR începe în 2016, an în care a și obținut primul mandat de deputat, reprezentând județul Timiș. A condus Comisia pentru Tehnologia Informației între 2017 și 2019 și a revenit în Parlament după alegerile din 2020.

În 2022, a preluat conducerea partidului, câștigând clar alegerile interne. Mandatul său la șefia USR s-a încheiat în 2024, după rezultatele slabe obținute de formațiune la alegerile locale și europarlamentare, moment în care și-a asumat responsabilitatea și a demisionat. La finalul aceluiași an, a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților, continuându-și activitatea în legislativ.

Programul electoral al lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei

Proiectul politic prin care vrea să câștige Primăria București se bazează, în esență, pe ideea unui buget metropolitan unic. Drulă susține că fragmentarea bugetelor pe sectoare blochează investițiile esențiale, iar capitala are nevoie de o abordare integrată, similară marilor orașe europene.

În cadrul depunerii candidaturii, el a subliniat că Bucureștiul nu poate funcționa eficient cât timp este împărțit în șapte bugete și tot atâtea administrații. A invocat avizul favorabil primit de proiectul său la Consiliul Economic și Social și a cerut Parlamentului să adopte legea aferentă în procedură de urgență.

„Vrem un oraș european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul", a declarat Drulă, conform Agerpres.

Programul propus de el include modernizarea transportului public, investiții în termoficare, extinderea rețelelor de tramvai și metrou, regenerare urbană și dezvoltarea zonelor verzi. Potrivit afirmațiilor sale, cele două referendumuri deja votate, pe buget și urbanism, sunt baza unui posibil mandat de reformă profundă.

Cine îl susține

Candidatura lui Drulă la Primăria Capitalei este susținută oficial de USR, fiind validată în cadrul Conferinței Municipale a partidului. Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături. Alături de el s-au aflat președintele USR, Dominic Fritz, parlamentari ai formațiunii și voluntari implicați în colectarea de semnături în toate sectoarele Bucureștiului, notează site-ul partidului.

Familia lui Cătălin Drulă. Partenera, copiii și părinții

Viața personală a lui Cătălin Drulă rămâne discretă. Partenera sa evită expunerea mediatică, deși l-a însoțit la momente importante. Cuplul are doi copii, Matei și Victor, despre care politicianul a vorbit ocazional pe rețelele sociale.

În 2023, Drulă a publicat o fotografie de familie cu ocazia începutului de an școlar al fiului său cel mare, iar anterior, de Ziua Copilului, transmisese mesajul: „Ei sunt viitorul nostru, așa cum fiecare copil e lumina oricărei familii. La mulți ani tuturor copiilor!".

Ultimele apariții publice împreună cu familia datează din perioada alegerilor locale din 2024.

Unde locuiește Cătălin Drulă

Deși vorbește frecvent despre legătura strânsă cu Bucureștiul, unde a copilărit și pe care îl numește „acasă”, nu există informații actuale privind adresa exactă la care locuiește. Politicianul a evitat să detalieze public aceste aspecte, iar date recente nu sunt disponibile.

Declarația de avere

Declarația de avere depusă pe 6 iunie 2025 arată că Drulă deține un teren intravilan de 1.490 mp în Mogoșoaia (jud. Ilfov), achiziționat în 2014, și un autoturism BMW fabricat în 2012.

Nu figurează în acte cu nicio locuință, însă are mai multe conturi curente și portofolii de investiții, inclusiv plasamente semnificative în Zipline International Inc., unde deține acțiuni evaluate la peste 2,2 milioane de dolari.

Printre investițiile sale se regăsesc și pachete de acțiuni la Evergent Investments, Transelectrica, Transgaz, Banca Transilvania, Premier Energy, Hidroelectrica, Wizz Air și mai multe companii europene. Deține, de asemenea, obligațiuni ale statului român în valoare totală de aproximativ 102.550 de dolari și 149.188 de euro.

