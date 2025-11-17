€ 5.0847
DCNews Stiri Lista candidaților pentru București: Ultima zi în care pot fi depuse candidaturi pentru alegerile locale
Data publicării: 09:30 17 Noi 2025

Lista candidaților pentru București: Ultima zi în care pot fi depuse candidaturi pentru alegerile locale
Autor: Tiberiu Vasile

vot-alegeri-primaria-capitalei-bucuresti vot alegeri primaria capitalei - Foto: Freepik @joelmirbarbosa
 

Luni expiră termenul pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei.

Luni este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei, acestea urmând să rămână definitive pe 23 noiembrie.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat, până în prezent, şase candidaturi pentru funcţia de primar general:
* Cătălin Drulă (USR)
* Ciprian Ciucu (PNL)
* Anca Alexandrescu (Alianţa electorală Dreptate pentru Bucureşti)
* George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)
* Daniel Băluţă (PSD)
* Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Şi-au mai depus candidaturile la BEM Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) şi Dan Cristian Popescu (independent).

Campania electorală începe pe 22 noiembrie

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru desemnarea celui care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Generală, conform Agerpres.

