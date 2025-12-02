€ 5.0893
PUG, cea mai mare problemă a Capitalei: „Datează din secolul trecut"
Data actualizării: 14:08 02 Dec 2025 | Data publicării: 14:04 02 Dec 2025

PUG, cea mai mare problemă a Capitalei: „Datează din secolul trecut"
Autor: Iulia Horovei

bucuresti capitala O zi de toamnă în București, noiembrie 2025.
 

Planul Urbanistic General al Capitalei, care datează încă din secolul XX, este cea mai mare problemă a orașului, potrivit primarului Robert Negoiță.

Planul Urbanistic General al Capitalei este cea mai mare problemă a orașului, spune Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, plan care nu a mai fost modificat din secolul XX.

Cum poți să descurajezi mafia imobiliară în acest oraș? Prin reglementare urbanistică. Astăzi, când discutăm, Bucureștiul nu are reglementare urbanistică, din cauza Primăriei Generale, care nu e capabilă. Planul Urbanistic General datează din secolul trecut. (...) E cea mai mare problemă a acestui oraș. Nu există nicio prevedere legală care să-l țină în picioare. Noi funcționăm pe el pentru că altceva n-avem! Dar, în realitate, astăzi nu există reglementare urbanistică! Asta e lupta împotriva mafiei imobiliare, când tu nu ești în stare să faci o reglementare prin care să împiedici să se întâmple nenorociri?! Nenorociri așa s-au întâmplat și asa se întâmplă. 

Pentru că noi le dăm cu PUZ (Plan Urbanistic Zonal), că ne obligă legea, se duc la Primăria Generală și iau PUZ, iar noi nu mai avem ce să le facem. Și asta trebuie clarificat. Noi punem acolo, ca primării de sector: E autorizat de Primăria Sector... Dar noi suntem integratori, le dăm certificat de urbanism, avizele necesare, după care dânșii, dacă vin cu avizele, ne reproșează: Cum i-ai dat, domnule, că nu are acces, parcări etc. Dar n-are treabă cu noi. Comisia de circulație, care e la PMB, dacă-i dă avizul pe circulație, indiferent dacă-i bun sau prost, eu n-am voie să-l comentez”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, la emisiunea DC Votez de la DC News TV.

