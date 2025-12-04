Primul lucru pe care îl va face Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei / video

Întrebată ce va face cu corupția din Primăria Generală a Capitalei, Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a răspuns că primul pas pentru a combate corupția este realizarea unui audit pentru a vedea pe ce s-au cheltuit banii. De asemenea, aceasta a explicat că se bazează pe susținerea cetățenilor în acțiunile sale.

„În primul rând, va trebui să facem un audit. Este primul lucru pe care îl voi face. Așa cum a făcut Trump. Arătăm pe ce s-au dus toate cheltuielile”, a spus Anca Alexandrescu.

„Păi asta îți pune în cap pe toată lumea, dacă tu le promiți din capul locului că vei face audit”, a spus Bogdan Chirieac.

„De asta sunt și toți uniți împotriva mea. Nu vezi că toată lumea s-a unit împotriva mea?”, a spus Anca Alexandrescu.

VEZI ȘI: 1 kilometru de șină de tramvai, 8 milioane de euro. Anca Alexandrescu l-a șocat pe Bogdan Chirieac: Să fie din aur? VIDEO

„Cred că sunt uniți, fiindcă fiecare dintre candidați vrea acest post”, a spus Bogdan Chirieac.

„Eu cred că îi unește altceva. Groaza că pleacă de la butoanele puterii”, a spus Anca Alexandrescu.

„Tu o să vii, potențial primar general, pe un Consiliu General care nu e al tău”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și? Trebuie să se termine o dată cu această chestiune. Că după mine mă întreabă lumea: „Cine-i în spatele tău?”. Cetățenii sunt în spatele meu”, a spus Anca Alexandrescu.

VEZI ȘI: Blocaje politice în infrastructură. De ce metroul nu a ajuns la Primăria Capitalei

„Biroul meu va fi în stradă”

Anca Alexandrescu a spus că, în cazul în care Consiliul General nu va aproba programele de interes pentru cetățeni, ea va lucra direct cu cetățenii și își va muta biroul în stradă, pentru a fi aproape de ei. De asemenea, aceasta a criticat faptul că mulți oficiali uită de nevoile reale ale cetățenilor.

„Vrei să-mi spui mie că cei care sunt în Consiliu General, cu tot ordinul de la partid, nu vor aproba programele de interes pentru cetățeni, din banii pe care cetățenii îi plătesc pentru taxe și impozite, dacă eu am să vin cu cetățenii? Eu am spus că biroul meu va fi în stradă. Pur și simplu voi sta pe stradă. Așa cum am stat în aceste săptămâni, voi sta pe stradă, pentru că nu poți să conduci din birou.

Asta fac toți. Ajung acolo în funcție, se închid în birouri și uită de cetățeni. Eu nu voi uita de ei și ei vor fi aliații mei. Să-i văd eu pe cei de la partide că vor spune că nu votează proiectele în interesul cetățenilor.

Adică, de exemplu, toate proiectele pe care Nicușor Dan le-a tăiat, cele făcute de Gabriela Firea, pe care unii astăzi le consideră pomeni. Nu, nu sunt pomeni. Nici să-i ajuți pe cei cu dizabilități, nici pe pensionarii cu pensiile mizerabile care nu au nici măcar bani pentru coșul minim. Cum să trăiești cu o pensie de 1.281 de lei? Să plătești și căldură și apă caldă și nici măcar să nu le ai?”, a spus Anca Alexandrescu.

VEZI ȘI: Anca Alexandrescu, înjurată „de un domn”. / „Așa vorbiți și cu soția?” / video

„Nu mă voi plânge că nu sunt bani de la Guvern”

Anca Alexandrescu a spus că, în cazul în care Guvernul nu sprijină cetățenii, Primăria Capitalei va interveni, pentru că are resurse proprii. Aceasta a explicat că are oameni în echipă care pot atrage bani pentru proiecte, astfel încât orașul să nu depindă doar de bugetul public.

„Și Primăria Generală a Capitalei se va ocupa de acești cetățeni? Nu ar trebui să facă Guvernul treaba asta? Că el nu ia taxele”, a spus Bogdan Chirieac.

„Dacă Guvernul nu face, va face Primăria Capitalei, pentru că la Primărie sunt bani, iar eu nu mă voi plânge că nu sunt bani de la Guvern. Am oameni în echipa mea care vor aduce bani. Unii dintre ei este domnul Petrișor Peiu, care a gândit un fond de dezvoltare, un fond de investiții, așa cum s-a dorit să se facă și la Guvern și nu s-a mai făcut.

Credeți-mă că se pot aduce foarte mulți bani la București. Nu trebuie să ne bazăm doar pe buget”, a spus Anca Alexandrescu la emisiunea DC Votez, de pe DC News și Știri Diaspora.

Video: