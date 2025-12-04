€ 5.0910
Data actualizării: 10:48 04 Dec 2025 | Data publicării: 09:26 04 Dec 2025

Alegeri locale parțiale 2025: Cu ce documente poți vota
Autor: Andrei Itu

Alegeri locale parțiale 2025: Cu ce documente poți vota Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres
 

Pentru a vota la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, cetăţenii români trebuie să prezinte actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare.

Se poate vota cu documente valabile în ziua votării, respectiv cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

Alegătorii care sunt cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene şi care sunt înscrişi în lista electorală complementară pot vota pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Potrivit BEM, alegătorii care sunt cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene şi care nu sunt înscrişi în lista electorală complementară pot vota în baza documentului care îi atestă identitatea emis de statul membru al Uniunii Europene al cărui cetăţean este, însoţit de documentul privind adresa în România, sau în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă, după caz, fiind înscrişi în lista electorală suplimentară.

Ce se întâmplă în cazul în care alegătorul, cetăţean UE, îşi schimbă adresa la care locuieşte în municipiul Bucureşti

În situația în care alegătorul, cetăţean UE, îşi schimbă adresa la care locuieşte în municipiul Bucureşti, după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot la secţia pe a cărei rază teritorială locuieşte, în baza oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.

Actele de indentitate trebuie să fie în termenul de valabilitate la data de 7 decembrie

Pentru a se putea exercita dreptul de vot, actele de identitate şi documentele de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate la data de 7 decembrie.

Pe cartea electronică de identitate a alegătorului nu se aplică timbrul autocolant cu menţiunea Votat şi data scrutinului.

Ce se întâmplă cu cetăţenii români şi cetăţenii Uniunii Europene care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare

Cetăţenii români şi cetăţenii Uniunii Europene care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare, din motive obiective, cauzate de boală sau invaliditate, care sunt atestate prin înscrisuri, pot depune cereri de exercitare a dreptului constituţional prin intermediul urnei speciale.

Pe 7 decembrie, alegătorul netransportabil poate vota prin intermediul urnei speciale la secţia de votare la care este arondat după domiciliu sau reşedinţă sau la secţia de votare arondată imobilului unde acesta se află, notează Agerpres.

