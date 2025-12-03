€ 5.0910
Data actualizării: 15:22 03 Dec 2025 | Data publicării: 15:21 03 Dec 2025

Ciprian Ciucu: Am reușit să punem Bucureștiul pe harta turistică cu West Side Christmas Market 2025
Autor: Darius Mureșan

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Sursa Foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a vorbit despre West Side Christmas Market 2025.

Ciprian Ciucu a punctat, într-o postare pe rețelele sociale, despre nevoia de investiții private în Capitală, evidențiind West Side Christmas Market 2025.

”Fără banii veniți din privat, Capitala nu se poate urni”

”Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, de investiții, iar mediul privat trebuie să devină un partener.


Antreprenorii trebuie să fie aduși la masa discuțiilor și să fie parte a deciziilor. Astăzi, am avut o întâlnire eficientă cu mulți oameni de afaceri, implicați în economia Capitalei! Am înțeles că au nevoie de sprijin, de implicare și nu de uși închise. Ca până acum. De deschidere, de strategie, de coordonare, nu de dat din umeri!


Fără banii veniți din privat, Capitala nu se poate urni. Spre exemplu, la Sectorul 6, am reușit să atragem oameni de succes în organizarea de evenimente și, astfel, în loc să cheltuim bani de la buget, am atras finanțare.”, a scris Ciprian Ciucu.

”Un eveniment cu care am reușit să punem Bucureștiul pe harta turistică”


”Untold susține West Side Christmas Market, cel mai frumos târg de Crăciun. Un eveniment cu care am reușit să punem Bucureștiul pe harta turistică. Avem vizitatori din toată țara, dar și din străinătate. Pentru restul evenimentelor marca West Side am atras parteneri/sponsori tot din mediul privat.


Deci, Da, Se poate, ca autoritățile publice locale să facă echipă cu privații. Da, Se poate, să le elimini birocrația și șpaga. În 6, spațiile comerciale sunt licitate pe bune, transparent, iar polițiștii locali nu mai "întind mâna".


Da, Se poate, să regenerezi orașul ca să nu ne mai fie rușine atunci când vin la noi francezii, nemții, englezii, americanii, spaniolii etc.


Vin cu bunele practici la Primăria Generală! Mă găsiți pe poziția 4 pe buletinul de vot.
#PrimarPentruBucureșfi”, a transmis Ciprian Ciucu, pe o rețea socială, unde a atașat și câteva fotografii.

Vezi și - Programul West Side Christmas Market 2025

ciprian ciucu
West Side Christmas Market 2025
alegeri primar bucuresti
