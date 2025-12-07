Patriarhul Daniel a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București.

Patriarhul României a ajuns în jurul orei 17:30 la secția de votare amenajată în cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” din Capitală, unde și-a exercitat dreptul de vot, care este și o îndatorire cetățenească.

Duminică, 7 decembrie, bucureștenii sunt chemați să aleagă noul primar al Capitalei, după ce fostul primar, Nicușor Dan, a devenit Președintele României.

