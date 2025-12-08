€ 5.0919
Politica

DCNews Politica Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Data actualizării: 01:46 08 Dec 2025 | Data publicării: 00:55 08 Dec 2025

Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Autor: Roxana Neagu

Ciprian ciucu primaria capitalei Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei/ Rezultate finale București 2025
 

S-au numărat toate voturile din București, de la alegerile locale pentru funcția de primar al Capitalei. Iată rezultatele finale!

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, a câștigat detașat Capitala. Victoria i-o dedică și lui Ilie Bolojan, liderul PNL și premierul țării. După miezul nopții, aproape de ora 01:00, el a făcut o promisiune pe 10 ani pentru bucureșteni. 

Rezultatele finale pentru București îl poziționează pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, pe primul loc în votul bucureștenilor, cu un scor ce depășește 36%, urmat de independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu un scor de aproape 22% și Daniel Băluță, candidatul PSD, cu un rezultat de peste 20%. Cătălin Drulă, candidatul USR, se află pe locul al patrulea. 

La ora 01:45, rezultatele finale pentru București așteaptă după o singură secție de votare, unde se pare că nu este numărătoarea închisă. Rămâneți pe DCNews pentru rezultatele finale. 

Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025: 

Ciprian Ciucu (PNL): 

Anca Alexandrescu: 

Daniel Băluță (PSD): 

Cătălin Drulă (USR): 

Ana Maria Ciceală (SENS): 

Pe locul al șaselea, se află un candidat care s-a retras din cursa electorală, respectiv Eugen Teodorovici. 

Vezi AICI rezultatele la alegerile desfășurate în 7 decembrie 2025, în toată țara

Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu primar bucuresti
pnl
ciprian ciucu
alegeri locale rezultate finale 2025
aep rezultate alegeri bucuresti
alegeri bucuresti rezultate
