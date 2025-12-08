Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, a câștigat detașat Capitala. Victoria i-o dedică și lui Ilie Bolojan, liderul PNL și premierul țării. După miezul nopții, aproape de ora 01:00, el a făcut o promisiune pe 10 ani pentru bucureșteni.

Rezultatele finale pentru București îl poziționează pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, pe primul loc în votul bucureștenilor, cu un scor ce depășește 36%, urmat de independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu un scor de aproape 22% și Daniel Băluță, candidatul PSD, cu un rezultat de peste 20%. Cătălin Drulă, candidatul USR, se află pe locul al patrulea.

La ora 01:45, rezultatele finale pentru București așteaptă după o singură secție de votare, unde se pare că nu este numărătoarea închisă. Rămâneți pe DCNews pentru rezultatele finale.

Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025:

Ciprian Ciucu (PNL):

Anca Alexandrescu:

Daniel Băluță (PSD):

Cătălin Drulă (USR):

Ana Maria Ciceală (SENS):

Pe locul al șaselea, se află un candidat care s-a retras din cursa electorală, respectiv Eugen Teodorovici.

