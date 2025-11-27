Ludovic Orban îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei, a anunţat joi preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban.

"În cursul zilei de astăzi am întrunit forurile statutare ale formaţiunii noastre politice pentru a hotărî pe cine susţinem în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal Forţa Dreptei, cât şi în Biroul Politic Naţional. Eu, Ludovic Orban, şi colegii mei din Forţa Dreptei am luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu în competiţia extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei", a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

"Ciucu este singurul candidat care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD"

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria Capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban.

Potrivit spuselor sale, „Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluţă. Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea de către caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să ducă Bucureştiul pe drumul corect”.

"Îl susţin pe Ciprian Ciucu pentru că este un manager foarte bun"

"Îl cunosc pe Ciprian Ciucu din Partidul Naţional Liberal, când era un tânăr student la ştiinţe politice la SNSPA, eu fiind absolvent, la rândul meu, de ştiinţe politice la SNSPA, şi a fost un om care mi-a plăcut din prima şi cu care am colaborat foarte bine, încă din 1997”, a completat Orban.

„Mi-aduc aminte cum Ciprian Ciucu era cel mai prezent în spaţiu public opozant în Consiliul General împotriva Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, chiar în condiţiile în care conducerea PNL Bucureşti era pe blat cu Firea. Îl susţin pe Ciprian Ciucu pentru că este un manager foarte bun, pentru că este un om care cunoaşte administraţie, este un om care ştie să lucreze în administraţia publică, de altfel de aceea l-am şi numit ca preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionalilor Publici, înainte de a ajunge primar al Sectorului 6.

Atunci când am reformat echipa la Bucureşti în 2020, a fost unul dintre aliaţii mei de nădejde, reuşind să câştige Primăria sectorului 6 şi să facă performanţă la sectorul 6”, a mai declarat președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, conform Agerpres.

