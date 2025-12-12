Analistul economic Andrei Caramitru a vorbit despre prezența scăzută la vot, înregistrată la alegerile locale din 7 decembrie 2025, și a explicat că aceasta a fost aproape la fel ca la alegerile precedente.

Potrivit acestuia, cetățenii care votează la fiecare alegeri sunt, de obicei, persoane echilibrate și cu spirit civic, pe când tinerii și persoanele marginalizate votează mai rar.

„Multă lume s-a plâns că nu e prezență foarte mare la vot și că ăsta e un dezastru. A fost prezență cam 90% din prezența care a fost ultima dată. Ultima dată au fost trei alegeri în același timp, a fost vară, deci poți să o explici doar din sensul ăsta.

Treaba asta cu prezența maximă, să ne gândim puțin logic. Cine merge de fiecare dată la vot, adică orice s-ar întâmpla, merge la vot? Sunt oamenii care sunt mai echilibrați, au o familie, au un spirit civic, înțeleg mai bine. În general, ei se duc la vot pentru că știu că e important votul.

Cei care se duc la vot din an în Paște sunt cei care sunt partea din societate mai haotică. Deci, pe de o parte, tinerii - care merg mai puțin la vot, tradițional - și marginalii - vorbesc de oamenii care nu au job stabil, fac tot soiul de combinații, mai vin, mai pleacă, oamenii mai săraci și mai puțin educați. Cam acestea sunt cele două grupuri”, a spus Andrei Caramitru.

Ce arată prezența scăzută la vot

Analistul economic a explicat că atunci când aceste grupuri votează masiv, se poate vorbi despre un vot de protest. În cazul de față, prezența scăzută la vot arată că, în realitate, tensiunea socială este mult mai redusă decât se prezintă în mediul virtual.

„În momentul când cele două grupuri apar masiv la vot, e întotdeauna un vot de protest masiv, într-o direcție sau alta.

Faptul că nu au ieșit nici unii, nici alții - deși cresc taxele, e tensiune în societate - arată că tensiunea pe care o vezi în online nu e o tensiune așa de mare. Și începi să-ți pui întrebări”, a spus Andrei Caramitru la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

