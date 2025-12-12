€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Ce arată, de fapt, prezența scăzută la votul din 7 decembrie. Analiza lui Caramitru / video
Data actualizării: 16:03 12 Dec 2025 | Data publicării: 15:57 12 Dec 2025

EXCLUSIV Ce arată, de fapt, prezența scăzută la votul din 7 decembrie. Analiza lui Caramitru / video
Autor: Elena Aurel

andrei-caramitru_inquam_photos_octav_ganea_76149100 Analistul economic Andrei Caramitru. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Prezența scăzută la alegerile locale din 7 decembrie ridică semne de întrebare cu privire la tensiunile reale din societate. Andrei Caramitru a explicat comportamentul diverselor categorii de votanți și a spus ce se ascunde în spatele absenței de la urne.

Analistul economic Andrei Caramitru a vorbit despre prezența scăzută la vot, înregistrată la alegerile locale din 7 decembrie 2025, și a explicat că aceasta a fost aproape la fel ca la alegerile precedente.

Potrivit acestuia, cetățenii care votează la fiecare alegeri sunt, de obicei, persoane echilibrate și cu spirit civic, pe când tinerii și persoanele marginalizate votează mai rar.

„Multă lume s-a plâns că nu e prezență foarte mare la vot și că ăsta e un dezastru. A fost prezență cam 90% din prezența care a fost ultima dată. Ultima dată au fost trei alegeri în același timp, a fost vară, deci poți să o explici doar din sensul ăsta.

Treaba asta cu prezența maximă, să ne gândim puțin logic. Cine merge de fiecare dată la vot, adică orice s-ar întâmpla, merge la vot? Sunt oamenii care sunt mai echilibrați, au o familie, au un spirit civic, înțeleg mai bine. În general, ei se duc la vot pentru că știu că e important votul.

Cei care se duc la vot din an în Paște sunt cei care sunt partea din societate mai haotică. Deci, pe de o parte, tinerii - care merg mai puțin la vot, tradițional - și marginalii - vorbesc de oamenii care nu au job stabil, fac tot soiul de combinații, mai vin, mai pleacă, oamenii mai săraci și mai puțin educați. Cam acestea sunt cele două grupuri”, a spus Andrei Caramitru

VEZI ȘI: Caramitru, analiză la rece privind alegerile din București: Cine a avut o campanie dezastruoasă / video

Ce arată prezența scăzută la vot

Analistul economic a explicat că atunci când aceste grupuri votează masiv, se poate vorbi despre un vot de protest. În cazul de față, prezența scăzută la vot arată că, în realitate, tensiunea socială este mult mai redusă decât se prezintă în mediul virtual. 

„În momentul când cele două grupuri apar masiv la vot, e întotdeauna un vot de protest masiv, într-o direcție sau alta.

Faptul că nu au ieșit nici unii, nici alții - deși cresc taxele, e tensiune în societate - arată că tensiunea pe care o vezi în online nu e o tensiune așa de mare. Și începi să-ți pui întrebări”, a spus Andrei Caramitru la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV. 

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

andrei caramitru
prezenta la vot
primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Pedepse cu închisoarea pentru cei care încalcă sancțiuni internaționale. Nouă lege promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 26 minute
Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein
Publicat acum 28 minute
Judecătorul care a apărut în documentarul Recorder, Laurenţiu Ionel Beşu, cere CSM să fie numit procuror
Publicat acum 56 minute
Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Liceeni ar putea învăța despre Mineriada din 1990. Proiect în Parlament
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 13 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close