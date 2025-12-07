€ 5.0919
Paradox cu un sector din București, la alegerile pentru Primăria Capitalei
Data actualizării: 17:32 07 Dec 2025 | Data publicării: 17:14 07 Dec 2025

Paradox cu un sector din București, la alegerile pentru Primăria Capitalei
Autor: Ioan-Radu Gava

alegeri locale bucuresti 2025 Un bărbat își exercită dreptul de vot la alegerile locale din București, 7 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres
 

Deși este sectorul cu cel mai mare număr de locuitori, oamenii nu se înghesuie la urne.

Este vorba de Sectorul 3 al Capitalei, unde, la ora 17:00, prezența la urna abia a depășise 20%. Aproape 90.000 de locuitori din cei 444.694 înscriși pe liste au mers să aleagă primarul general al Capitalei.

Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal" al unui contracandidat

Sectorul 3 este cel mai numeros sector al Capitalei și, de asemenea, potrivit multor locuitori, și cel mai bine administrat. Robert Negoiță este edil din 2012, iar la alegerile locale din 2024 a obținut peste 80.000 de voturi (53,94%).

Spre comparație, prezența la urne la ora 17:00 în celelalte sectoare au fost după cum urmează:

  • Sectorul 1: 27,32% (59.527);
  • Sectorul 2: 25,24% (75,856);
  • Sectorul 4: 26,84% (73.130);
  • Sectorul 5: 22,72% (54.999);
  • Sectorul 6: 28,25% (92.893);

Sectoarele cu cea mai mare prezență la urne sunt și sectoarele unde sunt edili doi candidați la aceste alegeri, Daniel Băluță (Sectorul 4) și Ciprian Ciucu (Sectorul 6).

Alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei au loc după ce Nicușor Dan, a candidat la alegerile prezidențiale din 2025, pe care le-a câștigat. În cursa electorală pentru fotoliul de edil s-au înscris 17 candidați: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR), Ana-Maria Ciceală (SENS, George-Valentin Burcea (POT), Liviu-Gheorghe Florea (PNȚMM), Gheorghe Macovei (PRM), Oana Crețu (PSDU), Mihai-Ioan Lasca (PPR), Rareș Lazăr (PRA), Dănuț-Angelo Trifu (independent), Eugen-Orlando Teodorovici (independent), Gheorghe Nețoiu (independent), Vlad-Dan Gheorghe (independent), Angela Negrotă (independent), Constantin-Titian Filip (independent).

Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri bucuresti
sectorul 3
rezultate alegeri
