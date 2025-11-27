Angajamentul lui Băluță pentru bucureșteni: Se face până în 2028 / video

Într-un dialog pe care l-a avut cu analistul politic Bogdan Chirieac și cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, și-a asumat un angajament față de bucureșteni.

Răzvan Dumitrescu a ridicat problema Șoselei Petricani, unde există o barieră peste calea ferată și care blochează traficul de fiecare dată când trec trenuri.

„Se mai defectează și bariera uneori. Nu trece niciun tren, se defectează bariera și stă câte trei ore închisă“, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Oricum, vara, când sunt multe trenuri către litoral, mai bine o iei pe jos“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Îmi iau un angajament. Următoarele lucruri le pot realiza până în 2028: Pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea și Bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4. Garantat lucrul ăsta“, a zis Daniel Băluță.

„Până în 2028! Asta înseamnă doi ani și un pic“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Da! Atâta ne ia să facem un pasaj. Noi, în Sectorul 4, suntem la al doilea și avem acte pentru al treilea. Nu a crezut nimeni că facem metrou, nu a crezut nimeni că putem face pasaje. Este un exemplu extraordinar și ce a făcut Robert Negoiță, și ce am făcut noi în Sectorul 4. Am trecut dincolo de ceea ce înseamnă sarcina unui primar de sector și de niște ani ne ocupăm de problemele bucureștenilor“, a spus Daniel Băluță.