Alertă la Dublin. Drone misterioase au urmărit avionul lui Zelenski

Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat către traiectoria avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aflat deasupra mării, aproape de Aeroportul Dublin, luni seara târziu, potrivit informațiilor obținute de The Journal.

Avionul a aterizat cu puțin înainte de ora stabilită, cu doar câteva momente înainte ca incidentul să aibă loc, în jurul orei 23:00. Dronele au ajuns exact în punctul în care aeronava lui Zelenski ar fi trebuit să se afle la ora programată.

Ulterior, dronele au început să zboare în cerc deasupra unei nave a Marinei Irlandeze, desfășurată în secret în Marea Irlandei pentru vizita președintelui ucrainean.

Surse au declarat că dronele au decolat din nord-estul Dublinului, posibil din zona Howth, și au zburat timp de până la două ore. Investigațiile încearcă să stabilească dacă au plecat de pe uscat sau de pe o navă care nu a fost detectată.

Nu se știe încă cine le-a lansat, cine le-a controlat și unde se află dronele în prezent.

Dronele de tip militar pot îndeplini numeroase funcții. În acest caz, faptul că aveau luminile aprinse îi face pe anchetatori să creadă că scopul a fost perturbarea aterizării avionului în Dublin.

Comisarul Garda, Justin Kelly, a fost informat despre incident în primele ore ale dimineții de marți. Se înțelege că și premierul (Taoiseach), precum și miniștrii Justiției și Apărării au fost informați la scurt timp după. Nu este clar dacă autoritățile irlandeze au informat și echipa președintelui ucrainean.

Incidentul seamănă cu alte incursiuni cu drone din Europa din ultimele luni, care au dus la închiderea aeroporturilor din Bruxelles și Danemarca și au generat tensiuni majore de securitate.

Citește și: Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional

Serviciile de securitate irlandeze au stabilit că dronele din Marea Irlandei erau mari, extrem de scumpe, de specificație militară, iar incidentul poate fi considerat un atac hibrid.

Războiul hibrid presupune folosirea unor tactici militare și non-militare, precum drone, atacuri cibernetice, sabotaj sau dezinformare, pentru slăbirea sau destabilizarea unui adversar, fără a declara un război în toată regula. Acest tip de acțiuni sunt, în general, specifice serviciilor militare și de informații ale statelor.

Se pare că dronele au ratat traiectoria avionului președintelui ucrainean și și-au direcționat ulterior atenția către nava irlandeză LÉ William Butler Yeats, desfășurată discret lângă Dublin. Dronele au operat în interiorul celor 12 mile nautice ale apelor controlate de Irlanda.

S-a decis să nu fie doborâte, iar nava nu avea capacitatea tehnică pentru a le neutraliza. Se pare că un avion al Corpului Aerian Irlandez patrula zona în acel moment, dar nu a intervenit.

Forțele irlandeze au avut opțiuni limitate pentru a acționa împotriva dronelor, denumite tehnic UAV (vehicule aeriene fără pilot). Echipamentele portabile achiziționate de Garda nu au putut fi folosite, fiind în afara razei de acțiune. Singurele mijloace defensive erau mitralierele navei, însă LÉ Yeats nu dispune de radar aerian.

Observatorii de pe punte au fost cei care au depistat dronele, datorită luminilor vizibile pe cerul nopții.

Zonă de interdicție aeriană

Autoritatea de Aviație a Irlandei (IAA) instituise o zonă interzisă dronelor deasupra Dublinului și împrejurimilor pe durata vizitei președintelui.

Dronele par să fi fost de tip quadcopter, având capacitatea de a sta pe loc în aer. Acest tip de dronă are patru rotoare care îi permit staționarea.

O întâlnire la nivel înalt între Garda, Forțele de Apărare Irlandeze și înalți funcționari responsabili cu securitatea națională a avut loc ieri la Dublin pentru a discuta incidentul.

Vizita lui Zelenski la Dublin s-a desfășurat fără alte probleme majore. Totuși, la plecarea de pe Aeroportul Dublin, avionul a folosit o procedură specială de decolare pentru a reduce riscul unui incident cu drone.

Incidentul reflectă situații similare din Europa recentă. Un roi de drone a forțat închiderea Aeroportului Bruxelles, iar în septembrie au existat incidente similare în Danemarca.

Incidentul de la Dublin nu pare să fi implicat un roi de drone. Surse spun că UAV-urile s-au mișcat independent unul de altul, ceea ce sugerează că ar fi fost controlate de patru operatori diferiți.

Evenimentul survine la doar câteva săptămâni după ce The Journal a dezvăluit îngrijorări majore despre vulnerabilitățile de securitate ale Irlandei înaintea preluării președinției Consiliului UE anul viitor.

Tot astăzi, publicația a dezvăluit probleme legate de Comitetul Mixt pentru Apărare și Securitate Națională și incapacitatea acestuia de a investiga chestiuni ce țin de securitatea statului.

Într-un comunicat, Forțele irlandeze de Apărare au transmis: „Din motive de securitate operațională, nu comentăm detaliile niciunui incident presupus. „Cu toate acestea, sprijinul Forțelor de Apărare pentru operațiunea de securitate, condusă de AGS (An Garda Siochána, n.r.), a fost implementat cu succes în mai multe moduri, ducând în cele din urmă la o vizită sigură și reușită a președintelui Zelenski în Irlanda.”

Un purtător de cuvânt al An Garda Siochána a precizat: „În general și fără a comenta vreun incident particular, orice incident de acest fel care are loc în apele irlandeze este de competența Forțelor de Apărare.”

Ministerul irlandez al Apărării a refuzat să comenteze.