€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Pasteurizare, fierbere sau congelare? Care este cea mai bună metodă de conservare a alimentelor
Data actualizării: 09:34 28 Dec 2025 | Data publicării: 08:21 28 Dec 2025

EXCLUSIV Pasteurizare, fierbere sau congelare? Care este cea mai bună metodă de conservare a alimentelor
Autor: Dana Mihai

borcane cu produse conservate Conserve. Foto: Freepik.com
 

Chimistul Radu Fierăscu a spus care sunt cele mai bune metode de conservare a produselor alimentare.

Pasteurizarea, diferită de fierberea tradițională

"Procesul de pasteurizare este diferit de procesul de fierbere tradițional. Totuși, trebuie să menționăm că este mult mai rapid, temperatura este controlată, iar marea majoritate a proteinelor nu se distrug. 

Vitamina C, minerale, calciul, vorbim de calciul care, toți știm, este foarte important în lapte. Nu pleacă nicăieri din lapte la pasteurizare. Beneficiul adus de pasteurizare este mult mai mare decât pierderile din timpul procesului.

De ce toată povestea este centrată în jurul laptelui? Nu cred că în istorie vreodată un aliment neprocesat foarte bine tehnic, cum erau pastrama sau lucruri de genul acesta, puteau fi consumate după 2-3 ani. În schimb, acest proces de pasteurizare a adus conserve care pot fi consumate în siguranță după multe luni de la data fabricată. Până la urmă este tot un proces de distrugere a microorganismelor.

Citește și: Trăiau bunicii noştri mai mult şi mai sănătos? Explicațiile chimistului Radu Fierăscu

La fierbere și mai ales fierbere îndelungată, dar în condiții de lucru acasă, e cel mai sigur... Totuși se pierd vitamine, bineînțeles, la fierbere îndelungată, cum e cazul conservelor de casă.

Congelarea rapidă/congelarea de lungă durată

Congelarea rapidă, este o congelare în condiții speciale, greu se poate atinge acasă dacă nu tindem la un profesionalism în zonă. Congelarea pe perioadă mai lungă, de fapt, începe să producă distrugere la nivel celular în alimente.

Congelarea rapidă, practic, face o fotografie a produsului și se păstrează un timp mai îndelungat. De aceea, toți producătorii recomandă să nu recongelăm produsele cumpărate în stare congelată. Pentru că ele au fost congelate printr-un proces de înghețare rapidă", a explicat Radu Fierăscu, chimist.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pasteurizare
fierbere
chimist radu fierascu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ajutorul Canadei pentru Ucraina deblocheaza finanțări FMI de peste 8 miliarde de dolari
Publicat acum 56 minute
ANM a emis COD ROȘU pentru două județe din România
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Maşină de poliţie, accident cu trei răniţi în Medgidia
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Nicușor Dan, mesaj despre performanța românilor din diaspora după întâlnirea cu Sir George Iacobescu la Londra
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Pasteurizare, fierbere sau congelare? Care este cea mai bună metodă de conservare a alimentelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 26 Dec 2025
Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close