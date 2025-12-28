Pasteurizare, fierbere sau congelare? Care este cea mai bună metodă de conservare a alimentelor

Pasteurizarea, diferită de fierberea tradițională

"Procesul de pasteurizare este diferit de procesul de fierbere tradițional. Totuși, trebuie să menționăm că este mult mai rapid, temperatura este controlată, iar marea majoritate a proteinelor nu se distrug.

Vitamina C, minerale, calciul, vorbim de calciul care, toți știm, este foarte important în lapte. Nu pleacă nicăieri din lapte la pasteurizare. Beneficiul adus de pasteurizare este mult mai mare decât pierderile din timpul procesului.

De ce toată povestea este centrată în jurul laptelui? Nu cred că în istorie vreodată un aliment neprocesat foarte bine tehnic, cum erau pastrama sau lucruri de genul acesta, puteau fi consumate după 2-3 ani. În schimb, acest proces de pasteurizare a adus conserve care pot fi consumate în siguranță după multe luni de la data fabricată. Până la urmă este tot un proces de distrugere a microorganismelor.

La fierbere și mai ales fierbere îndelungată, dar în condiții de lucru acasă, e cel mai sigur... Totuși se pierd vitamine, bineînțeles, la fierbere îndelungată, cum e cazul conservelor de casă.

Congelarea rapidă/congelarea de lungă durată

Congelarea rapidă, este o congelare în condiții speciale, greu se poate atinge acasă dacă nu tindem la un profesionalism în zonă. Congelarea pe perioadă mai lungă, de fapt, începe să producă distrugere la nivel celular în alimente.

Congelarea rapidă, practic, face o fotografie a produsului și se păstrează un timp mai îndelungat. De aceea, toți producătorii recomandă să nu recongelăm produsele cumpărate în stare congelată. Pentru că ele au fost congelate printr-un proces de înghețare rapidă", a explicat Radu Fierăscu, chimist.